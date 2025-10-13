За девять месяцев 2025 года «налог на Google» принёс бюджету 10,6 млрд грн

Международные компании-нерезиденты перечислили в бюджет Украины 10,6 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость (НДС) за предоставление электронных услуг физическим лицам в течение января-сентября текущего года. Об этом в Фейсбуке сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух.

Эти показатели демонстрируют положительную динамику по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Количество зарегистрированных плательщиков выросло на 13 человек, а сумма налоговых обязательств увеличилась на 2,5 миллиарда гривен.

Среди крупнейших плательщиков этого года — технологические компании Apple, Google, Valve, Meta и Sony. В список также вошли Netflix, Etsy, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.

С момента вступления в силу механизма налогообложения 1 января 2022 года в Украине зарегистрировано 141 плательщик НДС среди лиц-нерезидентов. Все они предоставляют электронные услуги украинским потребителям.

Леся Карнаух подчеркнула значение единых правил работы для всех участников рынка. По ее словам, прозрачность требований как для отечественных компаний, так и для глобальных корпораций реально меняет налоговую культуру в государстве. Это укрепляет доверие каждого плательщика и способствует увеличению поступлений в бюджет.

Механизм налогообложения электронных услуг нерезидентов введен соответствующим законом, который президент Владимир Зеленский подписал в июле 2021 года. Верховная Рада приняла документ 3 июня того же года. Закон обязывает международные интернет-компании, работающие в Украине, платить 20% НДС в госбюджет. В то же время из законодательства исключена норма об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые положения вступили в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, по результатам первого полугодия 2025 года международные компании-нерезиденты перечислили в бюджет 85,7 миллиона долларов США и 76,5 миллиона евро налоговых платежей.