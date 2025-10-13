UARU

Warner Bros. Discovery отклонила предложение Paramount о слиянии

Новости
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Компания Warner Bros. Discovery (WBD) отклонила предложение объединенной структуры Paramount Global и Skydance Media о возможной покупке. Предложенная цена составляла примерно $20 за акцию, что руководство WBD считает заниженной оценкой стоимости активов компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Предложение от Paramount поступило в течение последних нескольких недель. Его рассматривали как потенциальный старт масштабной консолидации американского медиарынка. После завершения слияния Skydance Media с Paramount Global руководителем объединенной компании стал Дэвид Эллисон. Он сын Ларри Эллисона, основателя технологического гиганта Oracle.

По данным Reuters, к подготовке предложения были привлечены крупные инвестиционные фонды. Среди них — Apollo Global Management, готовый оказать финансовую поддержку для продолжения диалога между сторонами. Потенциальная сделка предусматривала приобретение всего портфеля активов WBD. В него входят легендарная киностудия Warner Bros., стриминговый сервис HBO Max, новостной канал CNN, а также известные кинофраншизы «Супермен» и «Матрица».

Однако руководство Warner Bros. Discovery приняло решение отказаться от предложенных условий. Компания отмечает, что ее реальная рыночная стоимость значительно превышает озвученную сумму. Это объясняется долгосрочной стратегией WBD по разделению бизнеса на два отдельных направления, что должно повысить эффективность работы каждого сегмента.

Эксперты считают, что такая позиция Warner Bros. Discovery может стать толчком к новому этапу переговоров. Paramount получает возможность пересмотреть финансовые условия и увеличить ставку. Альтернативным сценарием является дружественное поглощение через непосредственную работу с акционерами компании.

Фондовый рынок отреагировал на новости положительно. Акции Warner Bros. Discovery продемонстрировали рост во время американской торговой сессии. Инвесторы ожидают повышения внимания к активам компании со стороны потенциальных покупателей.

Редакция Mediasat
