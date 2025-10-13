UARU

Немецкие ученые создали систему идентификации людей с помощью сигналов Wi-Fi

Wi-Fi
Фото: IEEE Spectrum

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology, KIT) разработали технологию, которая позволяет идентифицировать людей исключительно через анализ беспроводных сигналов в помещении. Метод не требует, чтобы человек имел при себе смартфон или другой подключенный гаджет. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Система работает на основе взаимодействия устройств Wi-Fi в окружающем пространстве. Радиоволны, которые передают роутеры и другие точки доступа, формируют подробную картину присутствия, положения и перемещений человека. Этот метод кардинально отличается от традиционных способов идентификации, ведь не зависит от личных девайсов пользователя.

Принцип работы технологии напоминает функционирование обычной камеры. Однако вместо фиксации световых лучей система анализирует радиосигналы и преобразует их в визуальное изображение. Даже если человек не имеет активных устройств, алгоритм обнаруживает его присутствие через отражение волн от других рабочих гаджетов поблизости без его согласия или ведома.

Ученые подчеркивают, что беспроводные сети передают данные в незашифрованном формате. Эти сигналы могут считываться посторонними лицами без ведома владельца сети. Система способна создавать снимки с разных углов обзора, которые затем используются для распознавания конкретных лиц.

Модель машинного обучения, обученная на этих данных, идентифицирует человека в течение нескольких секунд. В исследовании приняли участие 197 добровольцев. Результаты показали точность определения личности на уровне почти 100 процентов.

Повсеместное распространение Wi-Fi сетей создает потенциальную инфраструктуру для массового наблюдения. Сегодня беспроводной доступ есть практически в каждом жилом доме, офисном здании, заведении питания и общественном пространстве. Хотя спецслужбы и киберпреступники имеют другие инструменты мониторинга, в частности камеры видеонаблюдения и видеодомофоны, новая технология вызывает серьезные вопросы относительно защиты частной жизни граждан.

Стоит отметить, что разработка немецких ученых не является первой попыткой использования Wi-Fi для идентификации лиц. Летом этого года исследователи из Римского университета ла Сапьенца представили технологию WhoFi, которая распознает людей через уникальное искажение беспроводного сигнала их телом.

Добавим, что аналогичные эксперименты проводились и ранее. В 2023 году ученые Университета Карнеги-Меллона продемонстрировали метод создания трехмерных изображений человеческих тел и отслеживания их движений через обычные Wi-Fi маршрутизаторы.

