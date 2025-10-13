Музыкальные каналы MTV закрываются в Великобритании и других европейских странах

Медиакорпорация Paramount Global прекращает вещание пяти тематических музыкальных каналов MTV в Великобритании и ряде европейских стран. Каналы перестанут работать в конце 2025 года. Об этом сообщает BBC.

31 декабря 2025 года прекратят работу MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Эти каналы круглосуточно и без перерывов показывают музыкальные видеоклипы разных жанров и эпох.

Каналы закроют не только на британском рынке. Издание Broadbandtv News пишет, что также прекратят работу каналы в Польше, Венгрии, Германии, Австрии и странах Бенилюкса. В то же время MTV в Бразилии тоже перестанет вещать.

Главный канал MTV HD будет продолжать работу, но сосредоточится преимущественно на развлекательных форматах. В эфир будут попадать реалити-шоу вроде Naked Dating UK и Geordie Shore, а музыкальные клипы уйдут на второй план.

Источники в Paramount объясняют решение изменениями в привычках зрителей. Современная аудитория предпочитает смотреть музыкальный контент на цифровых платформах — YouTube и в социальных сетях — а не на традиционном телевидении. Такая тенденция делает линейное музыкальное вещание экономически невыгодным.

Эти изменения являются частью глобальной стратегии компании по сокращению операционных расходов на $500 миллионов. Впрочем, как пишет Broadbandtv News, пресс-служба Paramount отказалась предоставить официальные комментарии по поводу закрытия каналов.

Бывшая ведущая MTV Симона Энджел выразила сожаление по поводу закрытия каналов, хотя и признает неизбежность таких изменений. По ее словам, MTV был местом, где музыка объединяла людей, тогда как теперь каждый слушает ее в своей «цифровой пузырьке».

MTV начал работу в США в 1981 году как первый круглосуточный музыкальный телеканал в мире. Первым видеоклипом в эфире стал «Video Killed the Radio Star» группы The Buggles — символическое название, которое пророчески предсказало будущие изменения в индустрии.

Среди знаковых событий ранней истории канала — премьера легендарного клипа Майкла Джексона «Thriller», 16-часовая трансляция благотворительного концерта Live Aid 1985 года и учреждение премии MTV Video Music Awards (VMA). Европейская версия канала начала вещание в 1987 году, а британская — через десять лет, в 1997-м.

В Украине MTV входил в холдинг Inter Media Group. Канал начал вещание в 2007 году и работал в течение шести лет. После его закрытия в 2013 году в эфире появился развлекательный телеканал ZOOM.

Закрытие музыкальных каналов MTV свидетельствует о более глубоких изменениях на медиарынке. Цифровые платформы дают пользователям полный контроль над выбором контента, возможность создавать собственные плейлисты и смотреть видео в высоком качестве без ограничений эфирной сетки. Традиционное линейное телевещание постепенно теряет конкурентные преимущества перед стриминговыми сервисами.

Напомним, впервые о закрытии каналов MTV стало известно еще в июле этого года. Тогда мы писали, что Paramount Global прекратит вещание нескольких музыкальных телеканалов MTV и других тематических программ в Центрально-Восточной Европе в конце 2025 года.

Стоит отметить, что в 2023 году компания также закрыла редакцию канала MTV News после 36 лет работы одного из самых известных информационных проектов в мире развлечений.