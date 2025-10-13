Американский штат Калифорния вводит новые правила для потоковых сервисов, которые будут регулировать уровень звука рекламных роликов. Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, и обяжет платформы поддерживать одинаковый уровень громкости рекламы и основного контента. Об этом сообщает CBS News.

Документ под названием SB 576 подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Новые требования касаются крупных стриминговых сервисов, в частности Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и YouTube. Платформы должны обеспечить, чтобы звук рекламных блоков не превышал уровень звука видеоконтента, который просматривает пользователь.

Законодательная инициатива основана на принципах федерального закона CALM Act, принятого в 2010 году. Этот документ ранее регулировал громкость рекламы исключительно на телевидении. Новый калифорнийский закон расширяет эти нормы на стриминговые платформы, на которые до сих пор не распространялись федеральные ограничения.

Губернатор Ньюсом отметил, что нововведение должно положить конец дискомфорту пользователей от внезапных изменений громкости во время рекламных пауз. По его словам, жители Калифорнии четко выразили свое нежелание слушать рекламу, которая звучит громче выбранного ими уровня звука программы. Толчком к подписанию закона стала жалоба помощника губернатора, который сообщил, что слишком громкие рекламные ролики пугают его новорожденную дочь.

Поскольку многие стриминговые платформы имеют штаб-квартиры в Калифорнии, эксперты считают, что новый закон может установить стандарты для всей страны. Это может привести к снижению громкости рекламы на национальном уровне.

В то же время стриминговые сервисы продолжают совершенствовать качество звука для своих пользователей. В частности, YouTube Premium недавно получил расширенные возможности воспроизведения и улучшенный звук.