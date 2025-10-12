Медиасервис MEGOGO будет транслировать номинально домашний матч национальной команды Украины против Азербайджана в рамках отбора на чемпионат мира (ЧМ) 2026 года. Матч состоится 13 октября на стадионе «Краковия» в Кракове, начало в 21:45 по киевскому времени.

Зрители смогут посмотреть встречу на OTT-платформе по подписке «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK». Альтернативным вариантом станет бесплатный просмотр на телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в эфире цифрового телевидения стандарта T2 и кабельных сетях. Медиасервис имеет эксклюзивные права на трансляцию всех матчей сборной в рамках отборочного турнира.

Комментировать поединок будут Вадим Скичко и Владимир Зверов. Трансляция начнется за час до начала игры из аналитической студии. Ведущий Сергей Лукьяненко проведет предматчевый анализ вместе с бывшими футболистами национальной команды Александром Головко и Эдуардом Цихмейструком. В прямом эфире из польского города включится корреспондент Александра Кучеренко.

На платформе MEGOGO матч будет доступен в нескольких местах одновременно. Пользователи найдут трансляцию в подразделе «Футбол» раздела «Спорт», на канале «MEGOGO Футбол Первый», а также на специальном всплывающем канале в разделе «Телевидение». Последний появится на сервисе непосредственно в день события.

Команда Сергея Реброва занимает второе место в группе с четырьмя очками после победы над Исландией (5:3). Лидирует Франция с девятью баллами. Исландия набрала три очка, Азербайджан имеет один пункт. Первый матч между Украиной и Азербайджаном завершился вничью (1:1).

Напомним, недавно медиасервис MEGOGO заключил партнерское соглашение с Ассоциацией футзала Украины о трансляции ключевых соревнований. Платформа получила эксклюзивные права на показ матчей национальной сборной по футзалу, betking Экстра-лиги и betking Кубка Украины.