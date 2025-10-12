UARU

UARU

Україна – Азербайджан: MEGOGO покаже матч на OTT-платформі та ефірному каналі

Новости
Україна – Азербайджан на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO будет транслировать номинально домашний матч национальной команды Украины против Азербайджана в рамках отбора на чемпионат мира (ЧМ) 2026 года. Матч состоится 13 октября на стадионе «Краковия» в Кракове, начало в 21:45 по киевскому времени.

Зрители смогут посмотреть встречу на OTT-платформе по подписке «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK». Альтернативным вариантом станет бесплатный просмотр на телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в эфире цифрового телевидения стандарта T2 и кабельных сетях. Медиасервис имеет эксклюзивные права на трансляцию всех матчей сборной в рамках отборочного турнира.

- Реклама -

Комментировать поединок будут Вадим Скичко и Владимир Зверов. Трансляция начнется за час до начала игры из аналитической студии. Ведущий Сергей Лукьяненко проведет предматчевый анализ вместе с бывшими футболистами национальной команды Александром Головко и Эдуардом Цихмейструком. В прямом эфире из польского города включится корреспондент Александра Кучеренко.

На платформе MEGOGO матч будет доступен в нескольких местах одновременно. Пользователи найдут трансляцию в подразделе «Футбол» раздела «Спорт», на канале «MEGOGO Футбол Первый», а также на специальном всплывающем канале в разделе «Телевидение». Последний появится на сервисе непосредственно в день события.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Команда Сергея Реброва занимает второе место в группе с четырьмя очками после победы над Исландией (5:3). Лидирует Франция с девятью баллами. Исландия набрала три очка, Азербайджан имеет один пункт. Первый матч между Украиной и Азербайджаном завершился вничью (1:1).

Напомним, недавно медиасервис MEGOGO заключил партнерское соглашение с Ассоциацией футзала Украины о трансляции ключевых соревнований. Платформа получила эксклюзивные права на показ матчей национальной сборной по футзалу, betking Экстра-лиги и betking Кубка Украины.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO стал эксклюзивным транслятором украинского футзала

Медиасервис MEGOGO и Ассоциация футзала Украины (АФУ) подписали партнерское соглашение о трансляции важнейших футзальных соревнований страны.
Новости

T-Mobile US свернет сеть LTE в пользу 5G

Американский оператор T-Mobile планирует масштабное отключение сети LTE, чтобы перераспределить радиочастотный спектр и направить его на развитие 5G.
Новости

Netflix запустил игры на телевизорах

Netflix открыл доступ к играм на телевизорах для широкой аудитории. Новая функция позволяет запускать игры напрямую через приложение на большом экране.
Новости

Один-два спутника Starlink ежедневно падают на Землю: что происходит

Один-два спутника Starlink возвращаются в атмосферу Земли ежедневно, а в ближайшее время этот показатель вырастет до пяти аппаратов в сутки.
Новости

Сеть lifecell работает 10 часов без электроснабжения — 94% базовых станций обеспечены резервным питанием

Сейчас 94% базовых станций мобильного оператора lifecell способны поддерживать работу в течение 10 часов при отсутствии централизованного электроснабжения.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить