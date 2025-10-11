T-Mobile US свернет сеть LTE в пользу 5G

Американский телекоммуникационный оператор T-Mobile планирует масштабное отключение сети LTE, чтобы перераспределить радиочастотный спектр и направить его на развитие 5G. Об этом сообщает The Mobile Report, ссылаясь на внутренние документы компании.

По плану компании, поэтапное отключение сети LTE начнется в ближайшее время. К 2028 году оператор отключит значительную часть инфраструктуры и оставит активным только один канал шириной 5 МГц. Благодаря этому компания высвободит спектр для расширения покрытия 5G и улучшения качества услуг. Остальную часть сети LTE компания планирует окончательно отключить в 2035 году.

В то же время T-Mobile вводит ограничения для корпоративных пользователей. С января 2026 года для активации устройств, поддерживающих только LTE или 5G Non-Standalone (NSA), потребуется отдельное разрешение оператора. Во внутренней документации нет информации о подобных ограничениях для частных абонентов, но компания может ввести их впоследствии. К тому же новые LTE-контракты для корпоративных клиентов нельзя будет продлить после 2035 года.

Решение T-Mobile демонстрирует общую тенденцию телекоммуникационной индустрии — переход к более современным стандартам связи. Освобожденный частотный ресурс позволит оператору укрепить позиции на рынке 5G-услуг и обеспечить абонентам более высокие скорости передачи данных.

Наряду с модернизацией наземной инфраструктуры T-Mobile расширяет возможности связи в других направлениях. Ранее компания запустила сервис спутниковой связи T-Satellite на базе технологии Starlink, доступный всем жителям США на обычных смартфонах независимо от статуса абонента.