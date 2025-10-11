MEGOGO стал эксклюзивным транслятором украинского футзала

Медиасервис MEGOGO и Ассоциация футзала Украины (АФУ) подписали партнерское соглашение о трансляции важнейших футзальных соревнований страны. Платформа получила эксклюзивные права на показ матчей национальной сборной, betking Экстра-лиги и betking Кубка Украины. Об этом говорится в пресс-релизе MEGOGO.

Соглашение предусматривает трансляцию 95 матчей регулярного сезона betking Экстра-лиги. Дополнительно зрители смогут посмотреть от 24 до 40 поединков плей-офф чемпионата.

Все матчи национальной сборной Украины также станут доступны исключительно на MEGOGO. Что касается betking Кубка Украины, медиасервис покажет турнир начиная с четвертьфиналов, включая «Финал четырех».

Регулярный чемпионат betking Экстра-Лиги и отдельные матчи Кубка будут доступны бесплатно в режиме AVoD на OTT-платформе. Часть поединков будет транслировать бесплатный телеканал «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и сетях операторов кабельного телевидения.

Для просмотра матчей сборной и плей-офф Экстра-лиги требуется подписка «Спорт», «Максимальная» или бандлы «MEGOPACK». Таким образом медиасервис дифференцирует доступ в зависимости от уровня соревнований.

«Мы верим в потенциал украинского футзала и рост его популярности в Украине. Благодарим АФУ за сотрудничество, благодаря которому MEGOGO станет домом для главных футзальных баталий страны — от матчей национальной сборной до “Финала четырёх”», — прокомментировала директор по контенту MEGOGO Мария Панченко.

Президент АФУ Сергей Владико назвал соглашение историческим. По его словам, украинский футзал впервые концентрируется на одной платформе — матчи сборной, betking Экстра-лиги и betking Кубка Украины теперь доступны в одном месте. Он выразил уверенность, что такой подход будет полезен для болельщиков и выгоден для клубов и всего украинского футзала.

Первые трансляции betking Экстра-лиги на MEGOGO стартуют уже сегодня, 11 октября.