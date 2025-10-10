Сеть lifecell работает 10 часов без электроснабжения — 94% базовых станций обеспечены резервным питанием

В настоящее время 94% базовых станций мобильного оператора lifecell способны поддерживать работу в течение 10 часов при отсутствии централизованного электроснабжения. Такую энергоустойчивость обеспечивают автономные системы питания, резервные аккумуляторные батареи и генераторы, установленные компанией в течение последнего года. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе lifecell.

Сегодня в результате очередной массированной атаки Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру Украины зафиксированы масштабные отключения электроэнергии в девяти регионах. Без электроснабжения остались части Киевской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Одесской областей. Отключения электроэнергии также затронули отдельные районы столицы.

В таких условиях стабильная мобильная связь становится критически важной. Она позволяет поддерживать контакт с близкими, вызывать экстренные службы и получать актуальную информацию о ситуации. Именно поэтому оператор системно инвестировал средства в повышение энергонезависимости телекоммуникационной инфраструктуры.

Компания установила комплексные системы резервного питания на подавляющем большинстве базовых станций. В состав таких систем входят аккумуляторные батареи большой емкости, дизельные и газовые генераторы, а также интеллектуальные системы управления нагрузкой. Это позволяет базовым станциям автоматически переходить на автономное питание при исчезновении основного электроснабжения.

Технические службы lifecell круглосуточно мониторят состояние сети и оперативно реагируют на вызовы. Мобильные бригады поддерживают запасы топлива и аккумуляторов на необходимом уровне. В то же время оператор отмечает, что даже самые современные резервные системы имеют технологические ограничения. Продолжительность автономной работы зависит от состояния батарей, уровня нагрузки на базовую станцию, температурных условий и других факторов.

Для увеличения времени автономной работы сети абонентам рекомендуется экономно использовать мобильный интернет. В частности, стоит:

отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах;

избегать просмотра видеоконтента или выбирать низкое качество воспроизведения;

отказаться от загрузки больших файлов;

сокращать продолжительность голосовых звонков.

Такие действия снижают нагрузку на базовые станции и продлевают период их работы от резервных источников питания.

В случае временного отсутствия сигнала lifecell абоненты могут воспользоваться национальным роумингом. Телефон автоматически подключается к сети другого оператора, если такая функция активирована в настройках. Роуминг предоставляется бесплатно, звонки и SMS тарифицируются в соответствии с активным тарифным планом. При необходимости сеть можно выбрать вручную в настройках устройства.

Альтернативным способом связи при наличии Wi-Fi является технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Она позволяет осуществлять голосовые звонки через интернет-соединение. Услуга не требует дополнительной оплаты и работает в рамках тарифного плана абонента. Для активации функции необходимо включить VoWiFi в настройках телефона.

Показатель 94% рассчитан без учета базовых станций, поврежденных в результате боевых действий, расположенных на временно оккупированных территориях или в зонах активных военных операций. В расчет также не включены микробазовые станции и объекты в 30-километровой приграничной зоне. Гарантированный период работы от дополнительных источников питания составляет 10 часов при условии полной зарядки установленного оборудования.