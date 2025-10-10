UARU

Один-два спутника Starlink ежедневно падают на Землю: что происходит

Starlink

Один-два спутника Starlink возвращаются в атмосферу Земли ежедневно, а в ближайшее время этот показатель вырастет до пяти аппаратов в сутки. О такой динамике рассказал астрофизик Джонатан Макдауэлл из Смитсоновского института в интервью изданию EarthSky.

Количество спутников растет

Компания SpaceX уже вывела на орбиту более 8000 спутников Starlink. Это число постоянно увеличивается из-за регулярных запусков новых аппаратов. В то же время другие компании и государства также активно увеличивают присутствие своих систем на околоземной орбите.

Основная часть спутников функционирует на высотах до 2000 километров над поверхностью планеты. Рабочий ресурс таких низкоорбитальных аппаратов ограничен пятью-семью годами эксплуатации.

По прогнозам Макдауэлла, после полного развертывания всех запланированных группировок на низкой околоземной орбите (НОО) будет находиться около 30 тысяч спутников. Это будет включать системы Starlink, Amazon Kuiper и другие проекты. Отдельно на высоте более 1000 километров могут разместиться еще 20 тысяч аппаратов китайских спутниковых систем.

«Пятилетний цикл замены низкоорбитальных спутников будет означать пять падений ежедневно», — отметил ученый.

Причины падения спутников

Аппараты возвращаются в земную атмосферу по нескольким основным причинам:

  • Исчерпание ресурса — после 5-7 лет работы спутники выводятся из эксплуатации в плановом порядке.
  • Солнечная активность — вспышки на Солнце вызывают нагревание земной атмосферы. В результате она расширяется, создавая дополнительное сопротивление для спутников. В феврале 2022 года солнечная буря привела к потере 40 новых аппаратов Starlink сразу после запуска.
  • Технические неисправности — в июле прошлого года отказ ракеты-носителя Falcon 9 привел к неправильному выводу 20 спутников Starlink. Большинство из них вошло в атмосферу в тот же день.

Как выглядит падение спутника

Падение спутников нередко фиксируют очевидцы. Так, 25 сентября жители калифорнийского побережья сняли на видео яркое свечение от спутника Starlink, сгоревшего в атмосфере над заливом.

Впрочем, большинство таких событий остаются недокументированными. Это объясняется тем, что около 70 процентов земной поверхности покрыто водой. Кроме того, падения в ночное время или при ярком дневном свете реже попадают в объективы камер.

Как отличить спутник от метеора

Макдауэлл описал простой метод распознавания космического мусора и природных метеоров. Ключевым параметром является скорость движения объекта.

Метеор, даже большой, пересекает небо за несколько секунд и исчезает. Его траектория короткая и быстрая. Зато фрагменты космического мусора движутся медленнее — их угловая скорость сопоставима со скоростью самолета, хотя фактическая скорость значительно выше из-за большой высоты. Такой объект может быть виден в течение нескольких минут, постепенно пересекая небосвод.

