Netflix запустил игры на телевизорах

Стриминговый сервис Netflix официально открыл доступ к играм на телевизорах для широкой аудитории. Новая функция позволяет запускать игры напрямую через приложение на большом экране.

Принцип работы новой функции предусматривает использование смартфона в качестве игрового контроллера. Пользователи могут открыть раздел Games в приложении Netflix на телевизоре, выбрать желаемую игру и управлять ею через мобильное устройство. Такой подход устраняет необходимость приобретения дополнительных аксессуаров.

Компания представила пять игр для совместного проведения досуга. В коллекцию вошли Boggle Party, где восемь участников ищут слова в сетке из букв. Игра LEGO Party! предлагает мини-соревнования для четырех игроков. В Party Crashers: Fool Your Friends нужно выявить участника, которому не сообщили о загаданном персонаже. Pictionary: Game Night основана на классической концепции отгадывания рисунков. Tetris Time Warp позволяет соревноваться за лучший результат в легендарной головоломке.

Разработка игрового направления для телевизоров началась еще в начале 2023 года. Тогда Netflix анонсировал тестирование этой возможности и выпустил специальное приложение-контроллер для iOS. С тех пор платформа постепенно готовилась к полноценному запуску функции.

Мобильные игры появились в экосистеме Netflix четыре года назад. С тех пор компания системно расширяет свое присутствие в игровой индустрии. Перенос игр на телевизоры стал логическим продолжением этой стратегии.

Компания рассматривает интерактивные развлечения как инструмент удержания подписчиков на платформе. Игровой контент дополняет традиционные сериалы и фильмы, обеспечивая дополнительные варианты времяпрепровождения. Это особенно актуально в периоды между выходом новых эпизодов любимых шоу.

В настоящее время функция доступна на ограниченном количестве моделей телевизоров и в отдельных регионах. Среди поддерживаемых устройств — Fire TV и телевизоры Smart TV Amazon, Chromecast с Google TV, телевизоры Smart TV от LG, Samsung, Sony, TCL и Vizio, устройства Roku, Nvidia SHIELD TV, Xfinity 4k, а также устройства Xumo. Netflix планирует постепенно расширять географию и техническую поддержку в ближайшее время.