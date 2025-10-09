UARU

В сентябре 2025 года почти 29 тысяч украинцев сменили мобильного оператора

Послуга MNP
ChatGPT Image / Mediasat

В сентябре 2025 года пользователи перенесли 28 557 мобильных номеров между операторами. Больше всего абонентов в этом месяце привлек lifecell, тогда как Киевстар понес наибольшие потери. Об этом говорится в официальном отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

По информации регулятора, в сеть lifecell перешли 14 460 пользователей, а оператор потерял 6 265. В целом lifecell увеличил абонентскую базу на 8 195 номеров. Это лучший результат среди всех операторов сотовой связи за месяц.

Киевстар, в отличие от lifecell, потерял абонентов. В сеть оператора перешли 6 571 пользователь, но ее покинули 12 403. Абонентская база сократилась на 5 832 номера. Это самая большая потеря среди мобильных операторов за сентябрь текущего года.

Vodafone Украина также зафиксировал отток абонентов. В сеть компании перешли 7 504 пользователя, но к другим операторам ушли 9 693. В итоге абонентская база уменьшилась на 2 119 номеров.

Интертелеком и Тримоб показали минимальную активность в миграции абонентов. В Интертелеком перешли 6 пользователей, но сеть покинули 87. В целом оператор потерял 81 абонента. В Тримоб перешли 16 пользователей, однако к конкурентам ушли 109. В целом потеря составила 93 номера.

Напомним, что услуга переноса номера (MNP) работает в Украине с 1 мая 2019 года. Она позволяет абонентам менять оператора, сохраняя свой телефонный номер. За все время ее работы общее количество перенесенных номеров достигло 1 137 070.

