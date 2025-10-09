Starlink Direct to Cell уже обеспечивает самое большое 4G-покрытие в мире

Сервис спутниковой связи Starlink Direct to Cell в настоящее время обеспечивает самое большое в мире 4G-покрытие. Об этом сообщается в официальном аккаунте Starlink в соцсети X.

На сегодня сервисом пользуются более семи миллионов абонентов, расположенных на всех пяти континентах планеты. Технология позволяет владельцам обычных LTE-смартфонов подключаться к спутниковой связи без необходимости использования специализированного оборудования. Пользователи получают доступ к голосовым звонкам, видеосвязи и мессенджерам в тех локациях, где традиционные наземные операторы не обеспечивают покрытие.

Компания SpaceX ранее заявляла, что система Starlink Direct to Cell создана специально для обеспечения стабильной связи в самых отдаленных и труднодоступных регионах. Технология фактически устраняет проблему «мертвых зон», где классическая телекоммуникационная инфраструктура отсутствует или работает нестабильно.

В Украине также началось внедрение этой технологии. Мобильный оператор «Киевстар» объявил о первом в стране тестировании Starlink Direct to Cell, которое продлится в октябре и ноябре этого года. На начальном этапе компания будет проверять возможность отправки SMS-сообщений через спутниковую связь. После успешного завершения тестов абоненты смогут пользоваться интернетом и голосовой связью VoLTE.