Спутник «Сич-2-30» завершает миссию после трех лет работы на орбите

Украинский аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Сич-2-30» завершает работу на орбите. Спутник начал спуск с орбиты в ночь с 8 на 9 октября 2025 года. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на независимого аналитика космических полетов Джозефа Ремиса.

Аппарат вышел на орбиту 13 января 2022 года во время миссии Transporter-3. Его вывела ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Этот запуск завершил более чем десятилетний перерыв в украинских космических программах. «Сич-2-30» создали для съемки земной поверхности в видимом и инфракрасном спектрах. Среди главных задач — экологический мониторинг, наблюдение за землепользованием, картографирование территории и обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации. Оптическая система имела пространственное разрешение около 7 метров, что позволяло делать обзорные снимки больших площадей.

Начальный этап миссии был сложным из-за особенностей кластерного запуска. В течение первых часов на орбите инженеры не могли стабилизировать ориентацию аппарата и поддерживать устойчивую связь. Это вызвало проблемы с питанием от солнечных панелей. Специалисты впоследствии восстановили контроль над спутником, однако возможности аппарата остались ограниченными по сравнению с первоначальными планами. Несмотря на технические трудности, «Сич-2-30» стал источником собственных оптических данных для Украины и позволил сохранить работу наземной инфраструктуры — системы планирования съемок, приема телеметрии и обработки полученной информации.

Создание аппарата началось еще в 2011 году как модернизация дублера спутника «Сич-2». После выхода из строя основного аппарата в 2013 году резервную машину решили усовершенствовать. Сначала запуск планировали с бразильского космодрома в 2017 году, но его отложили. В 2021 году спутник получил обновленное название «Сич-2-30» в честь 30-летия независимости Украины, а на орбиту он вышел в начале 2022 года.

По техническим параметрам аппарат относится к классу малых космических платформ. Его масса — 170–180 килограммов. Спутник вращался на солнечно-синхронной орбите высотой 660–680 километров. Ширина полосы захвата достигала примерно 46 километров, что обеспечивало эффективное покрытие территории во время каждого витка.

«Сич-2-30» обеспечивал государственные структуры регулярными снимками среднего разрешения. В то же время аппарат стал переходным звеном к новой линейке космических систем. Она охватывает оптические спутники с более высокой детализацией, радиолокационные платформы и более глубокую интеграцию с европейскими космическими программами. В 2025 году Украина согласовала участие в компонентах программы Европейского Союза (ЕС) Copernicus. Эта интеграция расширяет доступ к европейским спутниковым сервисам и создает благоприятные условия для объединения национальных систем наблюдения с общеевропейской инфраструктурой дистанционного зондирования.