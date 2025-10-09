UARU

С 2022 года из госбюджета потратили почти 5 млн грн на просмотр порно в уголовных делах

Новости
Експертиза порнографічного контенту
Фото: Milindri, Getty Images/iStock

Общая сумма государственных расходов на проведение экспертиз по уголовным делам, связанным с созданием и распространением порнографического контента, может достигать 4,9 млн грн с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Ежегодно правоохранительные органы открывают сотни уголовных производств по статье 301 Уголовного кодекса (УК) Украины. По данным Офиса генерального прокурора, только с января по август текущего года было зарегистрировано 1464 уголовных дела о производстве порнографической продукции. В то же время далеко не все производства доходят до судебного разбирательства.

С 2022 года украинские суды вынесли 247 приговоров по подобным делам. Осуждено 287 человек, из которых около 150 обвинили в распространении собственного контента. В каждом таком производстве назначается обязательная экспертиза материалов.

Эксперты получают вознаграждение от государства за просмотр материалов дела. Средняя стоимость экспертных исследований в рамках одного приговора составляет 11,3 тыс. грн, хотя таких экспертиз может быть несколько. Согласно отдельным судебным решениям, за 33 часа просмотра видеоматериалов специалист получил около 15 тыс. грн, что составляет примерно 500 грн за час работы.

Дополнительной статьей расходов являются так называемые контрольные закупки. Это распространенная практика в делах по статье 301 УК, когда полицейские или их агенты под видом обычных пользователей покупают порнографический контент, после чего фиксируют факт сбыта. По подсчетам издания, в около 25 делах указана сумма таких операций, которая в целом составляет около 60 тыс. грн.

Отдельно следует учитывать расходы на судебные процессы. За последние три года состоялось более 1,7 тысячи судебных дел по данным обвинениям. Одно заседание обходится государству в среднем в 3 тыс. грн, поэтому общие расходы только на судебный процесс составляют около 5,1 млн грн.

Эта сумма не учитывает работу прокуроров и экспертных учреждений, проведение следственных действий и время других привлеченных сторон. В то же время суд перекладывает расходы на экспертизы на осужденных лиц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
