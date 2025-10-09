LG представила сервис Gallery+ для отображения произведений искусства на телевизорах

Компания LG Electronics представила новый визуальный сервис LG Gallery+, который превращает телевизоры в интерактивные художественные галереи. Платформа предлагает более 4000 отобранных изображений и функции персонализации на базе искусственного интеллекта. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе LG Electronics.

Сервис объединяет изобразительное искусство, кинематографические кадры, игровую графику и фотографии. Пользователи получают доступ к шедеврам из Лондонской Национальной галереи, в частности к произведениям Винсента ван Гога «Пшеничное поле с кипарисами» и Жоржа Сера «Купальщицы в Аньере». Партнерство с Ubisoft открывает визуальные миры популярных игр Assassin’s Creed Shadows и Rainbow Six Siege.

Сьюзен Нунан, коммерческий директор National Gallery Global, отметила важность доступности искусства. По ее словам, сотрудничество с LG Gallery+ позволяет домам по всему миру получить доступ к музейным шедеврам, которые вдохновляют и дарят эстетическое наслаждение за пределами галереи.

Платформа предоставляет широкие возможности настройки контента под индивидуальные вкусы. Система позволяет сочетать визуальные образы с музыкальным сопровождением, создавая нужную атмосферу — от релаксации под инди- и лоуфай-треки до теплых мелодий для времени с гостями. Интеграция с Google Photos открывает доступ к личным воспоминаниям пользователей. А технология Google Gemini генерирует уникальные художественные работы на основе текстовых описаний и концепций.

Адаптивные функции обеспечивают оптимальное отображение контента в различных условиях освещения. Технология AI Brightness Control автоматически регулирует яркость и четкость изображения. Режимы Always-On-Display и заставки поддерживают эффект постоянной художественной экспозиции на экране телевизора.

LG Gallery+ работает на платформе webOS, отмеченной отраслевыми наградами. Базовая версия сервиса бесплатно доступна на телевизорах LG 2025 года выпуска более чем в 150 странах мира. Расширенная версия с премиум-контентом и дополнительными функциями предлагается по ежемесячной подписке через webOS Pay в 23 странах, включая Южную Корею, США и большинство европейских государств.

Крис Джо, руководитель бизнес-центра webOS Platform в LG Media Entertainment Solution Company, подчеркнул персонализированный характер сервиса. По его мнению, LG Gallery+ превращает телевизионные экраны в индивидуальные художественные полотна, отражающие личный стиль владельцев.

Компания планирует расширить географию присутствия сервиса. Программа webOS Re:New обеспечит доступ к LG Gallery+ для владельцев старших моделей телевизоров позже в этом году. Контентная библиотека обновляется ежемесячно, поддерживая актуальность и разнообразие визуальных материалов для пользователей платформы.

Напомним, недавно OLED-телевизоры LG 2025 года получили сертификацию TÜV Rheinland за идеальное изображение при домашнем освещении.