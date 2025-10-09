Найти провайдера, который обеспечивает интернет во время блэкаутов, теперь можно за несколько минут. Карта интернета во время отключений электроэнергии от ЛУН и Министерства цифровой трансформации (Минцифры) показывает, где именно работает связь без электроэнергии, сколько стоит подключение и что говорят реальные пользователи.

Почему это важно

Длительные отключения электроэнергии стали повседневной реальностью. Без электроэнергии невозможно работать, учиться дистанционно или общаться с близкими. Во время воздушных тревог доступ к мессенджерам и новостным ресурсам становится критически важным для личной безопасности.

- Реклама -

Именно поэтому стабильное интернет-подключение, работающее без электроснабжения, стало частью цифровой инфраструктуры государства в условиях войны.

Функционал сервиса

Карта интернета во время отключений электроэнергии работает максимально просто. Пользователь видит всю необходимую информацию по своей геолокации:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Технические возможности провайдеров . Сервис показывает, какие компании обеспечивают связь в конкретном доме без электросети. Продолжительность автономной работы — от 4 до 72 часов и более в зависимости от типа оборудования и технологии подключения.

. Сервис показывает, какие компании обеспечивают связь в конкретном доме без электросети. Продолжительность автономной работы — от 4 до 72 часов и более в зависимости от типа оборудования и технологии подключения. Типы технологий . Карта отображает, какую именно технологию использует провайдер: оптоволоконные линии, кабельный интернет или беспроводные решения. Различные технологии по-разному выдерживают перебои в электроснабжении, что влияет на надежность связи.

. Карта отображает, какую именно технологию использует провайдер: оптоволоконные линии, кабельный интернет или беспроводные решения. Различные технологии по-разному выдерживают перебои в электроснабжении, что влияет на надежность связи. Финансовая информация . На платформе можно сразу сравнить стоимость подключения и доступные тарифные пакеты разных компаний. Это экономит время, которое раньше уходило на телефонные звонки каждому провайдеру.

. На платформе можно сразу сравнить стоимость подключения и доступные тарифные пакеты разных компаний. Это экономит время, которое раньше уходило на телефонные звонки каждому провайдеру. Проверенные отзывы. Пользователи делятся реальным опытом работы интернета во время блэкаутов. Такие отзывы — самый честный показатель настоящей надежности провайдера в экстремальных условиях.

Развитие проекта

Платформа растет удивительными темпами. В ноябре 2023 года на карте было всего 7 интернет-провайдеров. За неполные два года количество участников увеличилось до 128 компаний — в 17 раз по сравнению со стартом.

География покрытия также существенно расширилась. Более 96 000 адресов по всей Украине имеют подтвержденный доступ к автономному интернету. Эта цифра ежедневно растет — к проекту присоединяются новые провайдеры, а существующие расширяют зону покрытия.

Больше всего адресов со стабильной связью во время отключений электроэнергии — в трех областных центрах: Киеве, Одессе и Львове. Развитая инфраструктура крупных городов позволила им быстрее приспособиться к новым реалиям.

Конкуренция как двигатель прогресса

Рост количества участников карты подпитывает здоровую конкуренцию на рынке телекоммуникационных услуг. Интернет-провайдеры быстро поняли спрос на бесперебойную связь и начали активно вкладывать средства в системы резервного питания. Результат — наиболее конкурентоспособными становятся компании, обеспечивающие наиболее длительную автономную работу.

Такая ситуация в пользу потребителей. Провайдеры вынуждены постоянно улучшать качество услуг и увеличивать продолжительность автономной работы оборудования, чтобы оставаться привлекательными для клиентов.

Как воспользоваться сервисом

Проверить наличие стабильного интернета по своему адресу можно на официальной карте сервиса. Интерфейс автоматически определяет геолокацию и показывает доступных провайдеров с подробной информацией об их возможностях.

- Реклама -

Интернет-провайдеры, которые обеспечивают связь в течение 4 и более часов в условиях отключения электроэнергии и желают присоединиться к проекту, могут отправить заявку на электронный адрес misto@lun.ua с темой письма «Устойчивый Киев».