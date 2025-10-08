10 октября сборная Украины сыграет выездной матч с командой Исландии в третьем туре квалификации к чемпионату мира (ЧМ) 2026 года. Поединок на арене «Лейгардальсведлюр» в Рейкьявике начнется в 21:45 по киевскому времени. Об этом говорится в сообщении медиасервиса MEGOGO.

Медиасервис обладает эксклюзивными правами на трансляцию отборочных матчей сборной на Мундиаль. Пользователи смогут посмотреть игру на OTT-платформе по подписке «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» или «MEGOPACK N+S». Также трансляцию можно посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире цифрового телевидения T2 и кабельных сетях.

- Реклама -

Зрители MEGOGO смогут найти трансляцию в нескольких разделах платформы. Матч будет доступен в подразделе «Футбол» раздела «Спорт», на канале «MEGOGO Футбол Первый» и на отдельном всплывающем канале в разделе «Телевидение». Последний появится на сервисе в день игры.

Комментировать поединок будут Вадим Скичко и Виталий Волочай. За час до начала матча стартует предматчевая студия с ведущим Вадимом Шевякиным. К нему присоединятся бывший игрок сборной Украины Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник. Непосредственно из исландской столицы к студии присоединится корреспондент Александра Кучеренко.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Украинская команда пока не одержала победы в квалификационном турнире. В предыдущих турах сборная уступила Франции со счетом 0:2 и сыграла вничью с Азербайджаном 1:1.