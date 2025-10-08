UARU

MEGOGO запускает совместную подписку с YouTube. Это первая в мире коллаборация такого формата

MEGOPACK Y

Украинский медиасервис MEGOGO объявил о партнерстве с компанией Google и запуске нового абонентского пакета MEGOPACK Y. Пользователи получат объединенный доступ к YouTube Premium, видеоконтенту, спортивным трансляциям и музыкальному стримингу. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе MEGOGO.

Компания отмечает, что такая коллаборация происходит впервые не только в Украине, но и в мире. Новый пакет отвечает потребностям аудитории в комплексном развлекательном контенте.

MEGOPACK Y включает подписку «Максимальная» от MEGOGO. Она охватывает телевидение, фильмы, сериалы, образовательный контент, спортивные трансляции, аудиоматериалы и детские программы. Также пользователи получают индивидуальную подписку на YouTube Premium вместе с YouTube Music.

Пакет позволяет сэкономить по сравнению с отдельными подписками на оба сервиса. Оплата производится одним платежом, что упрощает управление подписками. Сервис позволяет использовать фоновый режим воспроизведения, офлайн-доступ к контенту и возможность создания нескольких профилей.

Стоимость подписки по акционной цене — 449 гривен в первый месяц пользования. Со второго месяца стоимость составит 499 гривен ежемесячно.

Предложение подойдет для аудитории с разными предпочтениями: поклонников кино и музыки, пользователей, которые ценят удобство цифровых сервисов. MEGOGO предоставляет доступ к ранним премьерам, эксклюзивному контенту и спортивным трансляциям. YouTube Premium позволяет смотреть любимые программы и слушать музыку без рекламы.

«Коллаборация с YouTube — еще один шаг в развитии нашей экосистемы. Объединяя просмотр контента на MEGOGO с безлимитной музыкой и видео YouTube Premium, мы создаем дополнительную ценность для пользователей», — комментирует Владимир Боровик, соучредитель MEGOGO.

Он отмечает, что это не просто комбинация сервисов, а новый подход к цифровым развлечениям. Формат сочетает мировые практики и локальные потребности рынка. Боровик добавляет, что в условиях военного положения украинцы все больше ценят возможность эмоциональной перезагрузки. Музыка и видео становятся инструментами психологического отдыха.

Запуск MEGOPACK Y продолжает стратегию развития MEGOGO как международного сервиса. В 2024 году компания презентовала MEGOPACK N+S (ранее — MEGOPACK XL) с доступом к Netflix и Setanta Sports. Новое партнерство с YouTube расширяет контентное предложение и повышает активность пользователей.

Соглашение между MEGOGO и Google предусматривает запуск пакета в Украине. Однако компании планируют масштабировать этот формат на другие рынки.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
