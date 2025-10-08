Количество SIM-карт в Украине сократилось на 1,6 млн, а доходы операторов выросли на 7,1 млрд грн

Мобильные операторы Украины получили в первом полугодии 2025 года на 7,1 млрд. грн. больше доходов от предоставления услуг мобильной связи по сравнению с первым полугодием прошлого года (рост на 22,6%). Об этом свидетельствуют обновленные данные дашборда Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Общий объем доходов от мобильной связи за первые два квартала достиг 38,9 млрд. грн против 31,8 млрд. грн в первом полугодии 2024 года. Основную часть поступлений дали услуги передачи данных, прежде всего доступ к интернету. Их доля составила 68,3% против 67,1% годом ранее. Зато доля доходов от голосовой телефонии сократилась на 0,4 процентного пункта и теперь составляет 11%.

- Реклама -

Еще более заметный рост показал ARPU – среднемесячный доход на абонента. Он рассчитывается от предоставления услуг мобильной связи в расчете на одну активную идентификационную карту. Показатель увеличился до 135,6 грн в месяц, что на 28,6% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Общее количество SIM-карт в Украине, напротив, уменьшается. Их количество сократилось на 1,6 млн единиц и составляет сейчас 47,9 млн. Точно так же и идентификационных карт, через которые пользователи получали доступ к интернету, стало меньше на 400 тыс. единиц – до 35,4 млн.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Количество карт с доступом к сети 4G, однако, продолжает расти, хотя и медленнее, чем в прошлом году. За отчетный период этот показатель увеличился на 800 тыс. единиц и достиг 30,5 млн. Для сравнения: в 2024 году прирост составил 3,1 млн карт.

Общие доходы от предоставления всех услуг электронных коммуникаций – мобильной и фиксированной голосовой связи, фиксированного интернета и доступа к инфраструктуре – достигли 60,9 млрд. грн. Это на 17,9% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Доходы от фиксированного интернета выросли более умеренно – на 3% до 12,1 млрд. грн. В то же время количество точек подключения сократилось на 0,5% и составляет 8,4 млн.

В НКЭК отмечают, что все приведенные финансово-экономические показатели представлены без учета налога на добавленную стоимость.

Отметим, что сокращение общего количества SIM-карт продолжает прошлогоднюю тенденцию. В 2024 году количество SIM-карт мобильной связи в Украине сократилось на 3% и по состоянию на конец года составляло 48,8 млн.