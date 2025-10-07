Мне кажется, что стартап – это как новый вид спорта, в котором вы начинаете свой путь. Сначала ничего не получается, упражнения непонятны, движения неуклюжи, а цели кажутся недостижимыми. Однако вы не сдаетесь и настойчиво продолжаете идти к своей цели и через некоторое время достигаете результата, став уже не новичком, а профессионалом в определенном виде спорта.

Но получилось бы у вас без помощи? В начале пути тренер и команда помогают не сдаваться, подсказывают и страхуют. В мире бизнеса, начиная свой стартап, вы тоже не одиноки. Здесь тренерами и командой являются самые разнообразные платформы: для финансирования, управления процессами, построения сайта, запуска маркетинговых кампаний, сервисы для разработки и т. д.

Думаю, вам будет интересно узнать, что такое стартап и какие платформы стоит использовать для его развития.

Что такое стартап и какие его виды существуют

Стартап – это молодая компания, стремящаяся воплотить свои идеи в жизнь, масштабируемая и занимающаяся поиском бизнес-моделей, которые дадут быстрый результат. Главное отличие стартапов от обычного бизнеса в том, что у них нет готового продукта или услуги для продажи, все создается только на идее и вере в то, что продукт заинтересует общество.

Основатели стартапов изучают рынок и пытаются вовремя удовлетворить потребности людей своим продуктом или услугой. Еще одно отличие от обычного бизнеса – это отсутствие финансирования. Поэтому молодая команда привлекает инвесторов, которых заинтересовал их продукт. И здесь действительно, как в спорте: обычный бизнес напоминает занятия в привычном тренажерном зале, а стартап – это как попасть в тренажерный зал, переехав в новый город и еще и сменив тренера.

А чтобы стало еще понятнее, давайте расскажу вам о том, на какие виды делятся стартапы:

Масштабируемые стартапы – здесь речь идет о новых компаниях, которые ставят своей основной целью быстрый выход на рынок своих услуг или продуктов, они быстро растут и требуют больших инвестиций, а в случае успеха получают высокие прибыли.

Стартапы малого бизнеса – занимаются созданием уникальных продуктов или услуг, которые могут быть разработаны в ограниченном количестве и нацелены на развитие в определенном сегменте рынка. Они направляют свою деятельность на ограниченную аудиторию. Но если правильно заявляют о себе, стартап достигает успеха.

Корпоративные стартапы – это стартапы, которые внедряются владельцами крупных компаний в связи с изменениями на рынке, усилением конкуренции и появлением новых технологий. Их путь к успеху значительно легче, ведь компании уже имеют свою клиентскую базу и построенные бизнес-процессы.

Социальные стартапы – ой, здесь речь пойдет об организациях, которые прежде всего стремятся решать глобальные проблемы в сфере экологии, медицины, образования и т. д. Их главная цель – не только доход, но и изменение общества и сохранение ресурсов планеты.

Marvin Meyer / Unsplash

Лучшие платформы для стартапа: от новичка до золотого медалиста

Что такое стартапы, вы уже узнали. Думаю, что они вам напоминают новый вид спорта в вашей жизни. В начале пути вам помогают тренер и настойчивость. Без них было бы очень сложно и, скорее всего, вы бы потеряли упорство и не достигли поставленных целей. Здесь следует вывод, что нужен помощник, и тогда путь становится проще и понятнее. Для стартапов такими помощниками являются различные платформы, которые, как тренеры, ведут к успеху шаг за шагом, день за днем.

Мы собрали для вас подборку 8 лучших платформ, которые обязательно должны быть в вашей спортивной сумке.

Запуская стартап, стоит позаботиться об email-рассылках, рекламе и т. д. Это нужно для того, чтобы о ваших продуктах и услугах узнало как можно больше людей. С этим прекрасно поможет Селзи.

Украинская платформа в сфере маркетинга покорила сердца многих специалистов, а также новичков в этом деле. Ее интуитивный и понятный интерфейс не требует навыков в использовании, и даже новички, которые пытаются запустить новинку в мир, с легкостью будут с ней на ты.

Selzy предлагает множество возможностей: шаблоны писем для email-рассылок, визуальный HTML-конструктор, А/В-тестирование и инструменты для анализа успешности ваших маркетинговых кампаний. А если у вас возникают вопросы, то вы можете обратиться в чат поддержки, который работает 24/7. Селзи – как ваш личный тренер, который поможет заявить о себе миру.

Обычно у стартапов возникает вопрос, где брать средства? Чтобы легко решить эту проблему, в вашем спортивном рюкзаке должны быть платформы для привлечения финансирования. Например, Kickstarter.

Это платформа, где, если вы владелец стартапа, то можете разместить свои продукты, подробно описать их и получить финансирование от потенциальных клиентов. И если будет достигнута нужная сумма, люди, которые профинансировали проект, получат продукт первыми еще до официального запуска.

Чаще всего на этой платформе запускают проекты по разработке гаджетов, новейших технологий, книг, фильмов, музыки и т. д. Kickstarter дает доступ к более чем 18 миллионам пользователей, которые могут стать потенциальными инвесторами и способствовать выходу на глобальный рынок. Но стоит знать, что платформа не поддерживает украинскую валюту, поэтому необходимо иметь счет в США или ЕС.

Это еще одна платформа для привлечения средств в стартап. Она имеет более гибкие возможности, чем Kickstarter, и подходит как для стартапа, так и для некоммерческих проектов. Финансирование здесь продолжается даже после достижения цели, поэтому авторы проекта не имеют жестких ограничений по времени.

Indiegogo позволяет выйти на международный рынок для тестирования спроса на инновации или социальные идеи. А также платформа может похвастаться поддержкой PayPal и другими популярными платежными системами.

Вот еще одна нужная платформа, если вы создаете свой стартап. Можно сказать, что это своеобразный планировщик идей, задач и способ контролировать все процессы в вашей компании. Это нужно для того, чтобы знать, кто чем занимается, и избежать хаоса в процессах. В спорте, например, у вас тоже есть четкий план и график тренировок, которого вы придерживаетесь.

Asana – это инструмент, который подходит как крупным компаниям, так и небольшим стартапам. В нем собраны инструменты, позволяющие создавать проекты, а также разделять их на подпроекты. Здесь вы можете ставить определенные задачи, назначать ответственных лиц и контролировать процесс. Все четко, структурировано и без хаоса.

Slidebean / Unsplash

Чтобы быстро протестировать и визуализировать ваши идеи, стоит обратиться к Figma. Благодаря этой платформе вы можете разрабатывать визуальные макеты сайтов или приложений, продумывать анимационные прототипы и собирать всю команду онлайн за одним проектом. Платформа собрала много бесплатных плагинов. Здесь вы найдете необходимые элементы — от шаблонов страниц до кнопок и иконок.

Разработчики этого инструмента позаботились о бесплатном доступе к базовым функциям. А также предоставили возможность интеграции с другими инструментами и сервисами для разработки продуктов в цифровом пространстве. Думаю, это отличное решение, если вы находитесь в начале создания своего стартапа, чтобы проверить идеи и превратить ваше воображение в визуальный прототип.

Думаю, вы согласны: для того, чтобы презентовать свой товар, нужно создать эффектную презентацию или подготовить коммерческое предложение. Здесь вам поможет, известная всем, Canva, поэтому добавьте и ее в свой список платформ при развитии стартапа.

Canva – это простой, доступный каждому инструмент для создания визуального контента: презентаций, графики, постов, блогов и т.д. В его интерфейсе собраны сотни готовых шаблонов, как бесплатных, так и премиум, которые можно редактировать и подстраивать под свои нужды. Однако стоит отметить, что более сложные дизайнерские решения лучше создавать в Figma.

В начале развития стартапам очень важно использовать все инструменты и методы для развития. И наличие сайта или приложения – также необходимость. Помочь с этим могут такие платформы, как WordPress.

WordPress – это одна из самых популярных CMS по управлению контентом, которую часто используют на начальных этапах развития. Это инструмент, не требующий знаний программирования, ведь интерфейс предлагает готовые шаблоны сайтов, которые адаптируются под ваши потребности. Однако стоит понимать, что требуется время на настройку и поддержку сайта.

WordPress поддерживает украинский язык и позволяет использовать плагины для SEO, безопасности, интеграции с социальными сетями. Это бесплатная система, которой может пользоваться стартап в начале пути, без больших вложений, приобретя только хостинг.

Эту платформу стоит использовать, если ваш стартап занимается созданием собственного продукта и вам нужно позаботиться о пространстве для продаж. Shopify – это популярная платформа, специализирующаяся на создании интернет-магазинов. Рекомендую не оставлять ее без внимания и привлечь в свою команду, если стремитесь масштабироваться онлайн.

Создав свой сайт для продаж, вы полностью контролируете его: добавляете товары, следите за остатками, получаете запросы и платежи, а также можете отслеживать доставку. И все это – в пределах одной платформы. Удобно, не правда ли?

Однако недостаток в том, что нет полноценной бесплатной версии, а стоимость планов стартует от 29 $.

Вывод

Развитие собственного стартапа — действительно сложный процесс, а еще, учитывая препятствия, которые встречаются на пути: нехватка средств, низкий спрос, большая конкуренция, может показаться, что вообще нереально воплотить свои идеи в жизнь.

Надеюсь, статья была для вас полезной. Вы узнали, что такое стартап, его основные виды и платформы, которые стоит добавить в свой спортивный инвентарь. И здесь все действительно как в спорте, нужно прикладывать много усилий и ресурсов, но точно не стоит оставаться в одиночестве. Ведь каждый из вышеупомянутых сервисов поможет сделать путь к успеху не таким сложным, как кажется, и значительно более интересным.