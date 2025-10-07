Ассоциация разработчиков стандартов JEDEC приближается к финальному этапу создания нового поколения флэш-памяти Universal Flash Storage (UFS) 5.0. Основными приоритетами стандарта стали значительное повышение быстродействия при сниженном энергопотреблении. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Новый стандарт обеспечивает пропускную способность 46,6 гигабита в секунду. Это позволяет достигать скорости чтения и записи до 10,8 гигабайта в секунду. Такие показатели более чем в два раза превышают возможности предыдущего поколения UFS 4.x, с которым новый стандарт сохраняет полную совместимость.

- Реклама -

Разработчики уделили особое внимание работе с алгоритмами искусственного интеллекта. Стандарт получил инструменты для выравнивания каналов передачи данных, что минимизирует риски потери информации и защищает от помех. В архитектуру интегрирована встроенная функция хеширования, которая повышает уровень безопасности сохраненных данных.

Основными сферами применения технологии станут мобильные телефоны и носимые гаджеты. В то же время стандарт предназначен для использования в игровых консолях и системах автомобильной электроники, где критически важна скорость доступа к информации.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Члены JEDEC постоянно формируют стандарты, которые будут стимулировать развитие следующего поколения мобильных устройств и передовых приложений. Приверженность комитета совершенствованию серии UFS прокладывает путь будущим инновациям», — заявил Миан Куддус, председатель совета директоров JEDEC и комитета JC-64 по встроенному хранению и съемным картам памяти.

Ассоциация не сообщила конкретных сроков появления первых устройств с поддержкой UFS 5.0. Предыдущая версия стандарта под номером 4.0 вышла на рынок в 2022 году. Обновленную спецификацию UFS 4.1 представили в январе текущего года.