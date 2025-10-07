Сеть кинотеатров «Планета Кино» закрывает онлайн-кинотеатр «Планета Онлайн», который запустила в начале года. Пользователи узнали об этом из сообщения в приложении 7 октября 2025 года. Об этом пишет Scroll.media со ссылкой на команду сети.

Онлайн-кинотеатр работал по уникальной концепции. Сервис предлагал ограниченную, но отобранную подборку — 16 фильмов в неделю, каждую неделю появлялись четыре новые картины. Замысел заключался в том, чтобы не перегружать зрителя большим количеством фильмов, а предлагать отобранные ленты.

Месячная подписка стоила 129 гривен, на три дня — 39 гривен. Для зрителей готовили дополнительный контент — «предфильм» и «постфильм», где объясняли особенности каждой картины. На создание и запуск платформы компания потратила около миллиона долларов. Запуск несколько раз переносили и полностью перезапускали сайт и приложение.

Сервис будет работать до конца 2025 года, плата взиматься не будет. Совладелец сети Дмитрий Деркач в комментарии Forbes Ukraine объяснил, почему компания решила закрыть проект. По его словам, онлайн-кинотеатр не удалось сделать прибыльным из-за небольшого количества подписчиков.

При запуске компания рассчитывала на 10 тысяч активных пользователей за полгода, однако до этой цифры так и не дошла. Дмитрий Деркач отметил, что команда искала концепцию, которая не конкурировала бы с другими онлайн-платформами. Опросы показали, что пользователи довольны сервисом. Несмотря на это, выбранная концепция не привлекла достаточно новых подписчиков, чтобы достичь прибыльности. Поэтому компания и решила закрыть платформу.