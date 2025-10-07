UARU

«Киевстар» запустил 5G в роуминге в более чем 30 странах мира

НовостиТелеком
«Київстар» розширив покриття 5G у роумінгу

Ведущий украинский оператор электронных коммуникаций «Киевстар» значительно расширил географию доступности 5G для своих клиентов за рубежом. Мобильный интернет пятого поколения теперь работает в сетях более 40 операторов-партнеров в 32 странах.

Услугу запустили 21 июля этого года. Всего за месяц компания почти удвоила количество стран, где доступен скоростной мобильный интернет, — с 15 до 32. Список продолжает расти.

В списке доступных стран — государства Европейского Союза (ЕС) и другие. Абоненты могут пользоваться 5G в Польше, Германии, Франции, Италии, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Великобритании и других странах. Технология также доступна в Канаде, Катаре и Молдове.

Чтобы пользоваться скоростной связью, нужен смартфон, поддерживающий 5G, и активная 4G (USIM) или цифровая eSIM-карта. В настройках телефона нужно выбрать сеть 5G. Услуга работает автоматически в зонах покрытия 5G-сетей операторов-партнеров. Дополнительных платежей или настроек не требуется — тарифные условия не меняются.

В то же время оператор адаптирует условия услуги «Роуминг как дома» к стандартам Европейского Союза. Обновленные тарифы включают безлимит на входящие звонки за границей, общий пул минут для звонков в Украину и увеличенный объем мобильного трафика. В некоторых тарифных планах гигабайты можно использовать и в Украине, и в странах роуминга.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие современных технологий, чтобы наши абоненты могли пользоваться скоростным и качественным мобильным интернетом даже за границей. Запуск 5G в роуминге является важным этапом этой стратегии. «Киевстар» стал первым оператором в Украине, который начал адаптацию тарифов к новым правилам ЕС. Наши клиенты могут ощутить преимущества единого европейского роумингового пространства уже сегодня, не дожидаясь 2026 года», — заявил генеральный директор компании Александр Комаров.

На данный момент услугой «Роуминг как дома» воспользовались почти 3 миллиона абонентов оператора. Функция действует в 28 странах по умолчанию и не требует отдельной активации. Услуга входит в более чем 100 тарифных планов для частных пользователей и бизнес-клиентов. Изменить тарифный план можно в мобильном приложении «Мой Киевстар» или с помощью USSD-команд.

Редакция Mediasat
