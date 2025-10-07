UARU

UARU

«Киевстар» отменил плановое отключение 3G в Чернигове

НовостиТелеком
3G

Оператор электронных коммуникаций «Киевстар» отложил отключение сети третьего поколения (3G) и завершение миграции абонентов на технологию четвертого поколения (4G) в Чернигове. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Запланированный на 7 октября 2025 года переход перенесен из-за усиления обстрелов города и проблем со стабильным энергоснабжением. Компания объяснила свое решение заботой об абонентах, которые из-за текущих энергетических проблем не смогли вовремя заменить устаревшие SIM-карты на современные USIM-карты, поддерживающие 4G.

Оператор подчеркнул, что временный отказ от отключения 3G позволит сохранить бесперебойный доступ к связи для всех пользователей города. Это решение направлено на предотвращение дополнительных неудобств для жителей Чернигова в сложный период.

Новую дату завершения работы 3G-сети в городе «Киевстар» объявит после стабилизации ситуации с электроснабжением. Соответствующая информация появится на официальном сайте компании.

Абоненты, которым нужна консультация по переходу на USIM или настройке 4G, могут обратиться на горячую линию оператора по номеру 466 или получить помощь в ближайшем магазине «Киевстар».

Редакция Mediasat
