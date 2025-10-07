iPhone 17: чем отличаются новые модели

Осень 2025 года ознаменовалась для Apple выпуском обновлённой линейки смартфонов. Компания показала публике четыре устройства: классический iPhone 17, ультратонкий Air, а также две профессиональные версии — Pro и Pro Max. Интересно, что формат Plus больше не фигурирует в каталоге производителя. Вместо него появился Air — смартфон толщиной всего 5,6 мм, который может побить все рекорды изящности среди продукции бренда.

iPhone 17: от базовой модели до флагмана

Свежая серия смартфонов рассчитана на разные категории пользователей. Каждая модель создавалась под конкретные запросы, при этом все четыре устройства получили ряд универсальных улучшений. Дисплеи работают на частоте 120 Гц, камеры стали совершеннее, а внутри установлены процессоры последнего поколения.

Что предлагает производитель:

iPhone 17 — универсальное решение на каждый день с диагональю экрана 6,3 дюйма и парой камер;

— универсальное решение на каждый день с диагональю экрана 6,3 дюйма и парой камер; iPhone 17 Air — самый тонкий корпус в линейке (5,6 мм) с одной 48-мегапиксельной камерой;

— самый тонкий корпус в линейке (5,6 мм) с одной 48-мегапиксельной камерой; iPhone 17 Pro — аппарат для видеоблогеров с тройной 48-мегапиксельной системой и съёмкой в 8K;

— аппарат для видеоблогеров с тройной 48-мегапиксельной системой и съёмкой в 8K; iPhone 17 Pro Max — топовая конфигурация с 6,9-дюймовым экраном и ёмкостью аккумулятора 5000 мАч.

Тем, кто планирует купить iPhone в Ташкенте или соседних городах, придётся решать, что важнее: внешний вид, технические возможности или стоимость. Различия между вариантами весьма заметны.

Дисплей и дизайн

Ключевое изменение — технология ProMotion стала доступна во всей линейке. Если раньше частоту обновления 120 Гц могли получить только владельцы дорогих моделей, то теперь даже стандартная версия работает плавно и отзывчиво. Максимальная яркость у Pro достигает 3000 нит, у младших вариантов — 2000 нит. Это делает экраны читаемыми даже под прямыми солнечными лучами. Версии Pro получили режим постоянного отображения информации Always-On, а защиту всех аппаратов обеспечивает обновлённое стекло Ceramic Shield 2.

Внешне стандартная модель выглядит привычно: округлые края и традиционное расположение объективов. Air бросается в глаза минимальной толщиной 5,6 мм при массе 165 граммов. У Pro и Pro Max матовый алюминий сочетается с переработанным блоком камер, вытянутым горизонтально — такое решение сразу выдаёт принадлежность к топовой серии.

Камеры iPhone 17

Именно фотосистема становится главным критерием выбора. Стандартный iPhone 17 располагает двумя модулями: основным на 48 МП и сверхшироким на 12 МП. Для публикаций в социальных сетях и бытовой съёмки этого более чем достаточно. Модель Air пожертвовала количеством объективов ради компактности — здесь работает единственный сенсор Fusion, который объединяет возможности основной камеры и двукратного телеобъектива. Стоит учесть ограничение: Air поддерживает исключительно виртуальные SIM-карты, обычную физическую симку вставить невозможно.

Профессиональные варианты получили масштабное обновление фотооборудования:

тройная система из 48-мегапиксельных сенсоров;

телевик с пятикратным оптическим приближением;

передняя камера Center Stage разрешением 24 МП для селфи с широким углом охвата;

возможность записывать ролики в разрешении 8K и вести съёмку одновременно с разных объективов.

Усовершенствованный фотонный процессор применяет алгоритмы машинного обучения для улучшения цветов, прорисовки мелких деталей и подавления цифрового шума в сумерках.

Производительность и автономность

Вся серия базируется на чипах A19. Стандартные iPhone 17 и Air работают на обычной версии процессора с 8 ГБ оперативки — такой конфигурации хватит для одновременного выполнения множества задач и запуска современных игр. В Pro и Pro Max установлен A19 Pro, дополненный 12 ГБ памяти и 16-ядерным блоком Neural Engine для операций с искусственным интеллектом. Топовые версии оборудованы испарительной системой охлаждения, которая не даёт аппарату перегреваться под нагрузкой. У максимальной комплектации Pro Max объём накопителя достигает 2 ТБ — это абсолютный рекорд среди всех iPhone.

Время работы от одной зарядки различается существенно:

iPhone 17 — батарея ёмкостью 3600 мАч выдерживает день интенсивного использования;

iPhone 17 Air — около 2800 мАч, наиболее уязвимое место модели;

iPhone 17 Pro — аккумулятор 3700 мАч позволяет смотреть видео до 39 часов подряд;

iPhone 17 Pro Max — лидер с 5000 мАч и возможностью продержаться двое суток без подзарядки.

Все аппараты заряжаются портом USB-C, работают с беспроводной технологией MagSafe мощностью 25 Вт и поддерживают современные стандарты связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Какой iPhone 17 выбрать

Стандартная версия подходит тем, кто ищет актуальный смартфон без доплаты за премиальные возможности. Air привлечёт любителей элегантного дизайна и минимального веса, готовых смириться со скромной батареей. Pro окажется оптимален для авторов контента и операторов, а Pro Max — для тех, кому требуются максимальные характеристики экрана, камер и автономности.