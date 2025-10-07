UARU

ChatGPT научился запускать Spotify, Figma и другие приложения прямо в чате

ChatGPT на Android
Фото: TechABU

Компания OpenAI запустила пилотный проект, позволяющий пользователям работать со сторонними сервисами непосредственно в окне чат-бота ChatGPT. Новая функция охватывает пять популярных платформ: Spotify, Zillow, Figma, Expedia и Booking.com, которые доступны на английском языке.

Доступ к интегрированным приложениям получат пользователи за пределами Европейского Союза (ЕС) на всех тарифных планах — Free, Go, Plus и Pro. Для использования стороннего приложения достаточно обратиться к нему в диалоге с чат-ботом, указав название сервиса и сформулировав запрос, например: «Spotify, подбери музыку для утренней пробежки».

После получения команды ChatGPT автоматически активирует соответствующее приложение в рабочем окне. Это позволяет выполнять задачи без перехода к отдельным вкладкам браузера. Компания планирует расширить перечень доступных сервисов — до конца текущего года к программе присоединятся еще одиннадцать приложений.

Чат-бот также может самостоятельно предлагать релевантные инструменты в зависимости от контекста разговора. Если диалог касается поиска жилья, ChatGPT предложит Zillow для просмотра вариантов недвижимости на интерактивной карте. Такая адаптивность призвана повысить продуктивность пользователей при выполнении различных задач.

Для разработчиков OpenAI представила инструмент Apps Software Development Kit (SDK). Этот набор позволяет создавать и тестировать собственные приложения для интеграции с ChatGPT. Потенциальная аудитория разработчиков составляет более 800 миллионов активных пользователей чат-бота.

Предварительная версия Apps SDK уже доступна для тестирования. OpenAI планирует начать прием заявок на рассмотрение новых приложений еще в этом году. Компания также обещает объявить детали монетизации для разработчиков, которые интегрируют свои сервисы в платформу.

Что касается пользователей из Европейского Союза, OpenAI сообщила о намерении предоставить им доступ к приложениям в ближайшем будущем. Конкретные сроки запуска функции в регионе пока не уточняются.

В то же время интеграция Spotify с ChatGPT произошла на фоне недавних изменений в политике музыкального сервиса. Компания провела масштабную очистку платформы от композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта, удалив из каталога 75 миллионов таких треков.

