Spotify удалил из своего каталога 75 миллионов ИИ-композиций

Spotify

Музыкальный стриминговый сервис Spotify провел масштабную очистку своей платформы от композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Компания удалила из каталога 75 миллионов таких треков.

Массовое распространение генеративных ИИ-инструментов, в частности платформы Suno, позволило злоумышленникам загружать значительное количество музыкальных композиций с минимальными усилиями. Некоторые из них даже выдавали себя за известных исполнителей, чтобы незаконно получать роялти за прослушивание их треков.

Чтобы противодействовать этому, платформа ввела автоматический спам-фильтр. Система анализирует массовые загрузки, выявляет дубликаты композиций и распознает названия песен с оптимизированными для поисковых систем (SEO) данными. Компания настроила осторожный режим работы фильтра, чтобы не затронуть настоящих артистов.

В то же время Spotify ужесточает правила в отношении тех, кто пытается выдать себя за другое лицо. В частности, сервис запретил использование ИИ-клонов голосов артистов без их разрешения.

Компания также сотрудничает с отраслевыми партнерами над разработкой нового стандарта раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта. Этот стандарт позволит исполнителям добровольно указывать, каким образом они применяли ИИ при создании музыки. При этом такое раскрытие информации не повлияет на поиск или рекомендации их композиций.

Проблема ИИ-треков особенно актуальна для музыкальной индустрии. Ежегодно только Spotify выплачивает артистам около 10 миллиардов долларов за прослушивание их композиций.

