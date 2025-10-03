1+1 media представила еще один официальный трейлер рождественской комедии «Стражи Рождества»

1+1 media обнародовала следующий официальный трейлер и постер рождественской комедии «Стражи Рождества» с участием Станислава Боклана, Михаила Кукуюка и Ивана Блиндаря. Лента выйдет в украинский кинопрокат 13 ноября. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе 1+1 media.

Трейлер раскрывает сюжет фильма, где три волшебника — Святой Николай, Санта Клаус и Древний Дух Зимы — оказываются в центре магического конфликта. События разворачиваются 24 декабря 2023 года, когда Украина впервые за много лет празднует Рождество по григорианскому календарю. Герои должны определить, кто будет заниматься праздником в стране, однако их соревнование за титул главного волшебника Рождества неожиданно заканчивается тюремным заключением.

Вартові Різдва. Офіційний трейлер

Случайно волшебники исполняют желание девочки Веры, которую сыграла Арина Трегуб. Героиня хочет, чтобы Рождества не существовало, и праздник исчезает вместе со всеми атрибутами. Вместо рождественского настроения город охватывает грусть. Волшебники теряют магические способности и объединяются, чтобы спасти мир от Армагеддона, вызванного исчезновением Рождества, и вернуть девочке веру в чудеса.

«До встречи со зрителями на больших экранах осталось чуть больше месяца, поэтому мы рады погрузить украинцев в мир магии, юмора и рождественской атмосферы. Это приглашение для всех в кино — за хорошими эмоциями и верой в чудо, которое сегодня так важно сохранять», — прокомментировала Татьяна Шулика, продюсер и соавтор проекта.

В актерский состав вошли Екатерина Кузнецова и Роман Луцкий, которые исполняют роли родителей Веры. Их спутницу сыграла Ирина Островская, которая воплотила образ харизматичной работницы музея. Трейлер также представляет камео популярной блогерши Кэнди Суперстар в роли работницы библиотеки и юмористического дуэта «Бампер и Сус» в составе Алексея Супруна и Сергея Щербакова, которые перевоплотились в полицейских. Создатели обещают зрителям больше украинских звезд, информацию о которых пока держат в секрете.

«Мы со Станиславом Бокланом и Михаилом Кукуйоком возвращаем людям утраченное Рождество. Это некая метафора о единстве, объединении, о возвращении к своим истокам, о возвращении своего. Я еще из тех мастодонтов, которые уже выросли, сформировались, — мне 33, — но до сих пор верят в рождественское чудо. Поэтому наш фильм именно об этом», — отметил Иван Блиндар, исполнитель главной роли Святого Николая.

В музыкальном сопровождении трейлера звучит композиция легендарной группы «Танок на майдані Конго» (ТНМК) — «Різдво рок-н-рол». Эта композиция вошла в саундтрек фильма и задает праздничное настроение ленты.

Официальный постер проекта демонстрирует трех главных героев — Святого Николая, Санта Клауса и Древнего Духа Зимы. Визуальное оформление отражает комедийный характер фильма и магическую атмосферу рождественских праздников.

«Наш фильм — это свет и позитив, которые очень нужны украинцам в это нелегкое время. Поэтому мы приглашаем всех в увлекательное путешествие с приключениями, актуальным юмором и ценностями, которые объединяют. Верим, что «Стражи Рождества» качественно начнут сезон и подарят украинцам много позитива», — добавила Анна Гончар, продюсер фильма.

Алексей Лимаренко, сопродюсер фильма, подчеркнул стремление команды подарить рождественское настроение и положительные эмоции украинским семьям с 13 ноября во всех кинотеатрах страны.

Проект создается компанией 1+1 media в партнерстве с UnitedContentHUB. Дистрибуцией фильма занимается B&H Film Distribution.