«1+1 media» начинает производство полнометражных фильмов для кинотеатров

Медиагруппа «1+1 media» осваивает новое направление деятельности — производство полнометражных фильмов для кинотеатров. После кинотеатрального проката ленты будут появляться на OTT-платформах и международных площадках. Об этом в материале для издания «Детектор медиа» рассказал Максим Кривицкий, руководитель телевизионного бизнеса «1+1 media».

Новое направление основано на многолетнем опыте медиагруппы в создании контента. Ранее компания создавала проекты для телевидения и цифровых платформ. Теперь «1+1 media» становится полноценным производителем кинематографического контента.

Первые шаги на рынке медиагруппа сделала в прошлом году. В 2024 году компания проинвестировала несколько украинских полнометражных фильмов. Эти проекты полностью окупились и доказали, что направление может быть прибыльным.

Первый собственный фильм «1+1 media» выйдет на экраны в этом году. Рождественскую семейную комедию «Стражи Рождества» компания создала совместно с UnitedContentHUB. Лента рассказывает о вере, добре и способности побеждать даже в трудные времена.

Следующей премьерой станет романтическая комедия «Испытательный срок». Фильм выйдет в прокат в январе 2026 года. Проект сочетает актуальный юмор и романтику.

Медиагруппа планирует многоканальную дистрибуцию своих фильмов. Ленты покажут не только в кинотеатрах, но и на OTT-платформах. Компания также работает над международным прокатом, чтобы охватить как можно больше зрителей.

«1+1 media» уже сотрудничает с ведущими украинскими OTT-платформами. Среди партнеров — «Киевстар ТВ», Megogo и Sweet TV. Медиагруппа также работает с международным гигантом Netflix.

«1+1 media» — медиакомпания полного цикла, позволяющая строить стратегии продвижения контента по нескольким каналам одновременно. Медиагруппа может коммуницировать со зрителем через телевидение, цифровые платформы, социальные сети и информационные ресурсы. Это ценят дистрибьюторы и продюсеры.

Компания открыта для нового сотрудничества и ищет партнеров среди специалистов киноиндустрии. Медиагруппа изучает рынок, экспериментирует с форматами и ищет новые способы продвижения контента.