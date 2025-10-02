В Украине ввели механизм блокировки спам-звонков и контроля скорости интернета

2 октября 2025 года в Украине вступили в силу обновленные правила предоставления электронных коммуникационных услуг. Изменения предусматривают возможность для операторов связи блокировать номера, с которых поступают нежелательные звонки и навязчивая реклама.

Нововведения стали возможными благодаря постановлению Кабинета Министров Украины №761. Инициативу подготовили Министерство цифровой трансформации (Минцифра) совместно с мобильными операторами. Документ определяет правовые рамки для противодействия спаму в телекоммуникационных сетях.

- Реклама -

Согласно обновленным правилам, вызовы делятся на две категории. К первой относятся непродуктивные вызовы, которые перегружают сеть и соответствуют нескольким признакам спама. Вторую категорию составляют коммерческие вызовы, осуществляемые на договорной основе с оператором для рекламы или обслуживания клиентов.

Механизм борьбы со спамом будет работать следующим образом. Абоненты смогут сообщать своему оператору о нежелательных звонках. На основании этих обращений компания будет блокировать номер отправителя спама. Помимо реагирования на жалобы, операторы получили право превентивно ограничивать подозрительные вызовы до их поступления абонентам.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Постановление содержит и дополнительные нововведения для защиты прав пользователей. Абоненты смогут самостоятельно отключать контент-услуги через личный кабинет. Это позволит избежать несанкционированных списаний средств за ненужные сервисы.

Отдельные положения касаются граждан в зоне боевых действий. Их SIM-карты не будут блокироваться за неуплату. При первом подключении такие пользователи автоматически получат бесплатный пакет услуг для обеспечения связи.

Документ также регулирует вопросы скорости интернета. Отныне показатели скорости должны обязательно указываться в договоре с оператором. Если реальная скорость окажется ниже заявленной, абонент может подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), или обратиться в суд.