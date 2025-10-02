UARU

На «Киевстар ТВ» вышел мультфильм «Плохие парни 2» от DreamWorks Animation

Мультфільм «Поганці 2» вийшов на Київстар ТБ

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» запустила в показ вторую часть анимационного фильма «Плохие парни» от студии DreamWorks Animation. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе платформы.

Во второй части речь идет о банде бывших преступников, которые пытаются изменить свою жизнь. Главные герои хотят доказать всем, что настоящая перемена возможна. Они стремятся покончить с криминальным прошлым и встать на сторону добра.

Но планы героев усложняются. На горизонте появляется новая женская банда преступниц. Эта встреча заставляет «плохих парней» снова браться за опасное дело.

Персонажи мультфильма борются не только с внешними угрозами, но и с собственными сомнениями. Им нужно научиться доверять друг другу и привыкнуть к новой роли. Лента показывает, как герои переходят от криминального прошлого к честной жизни.

На платформе «Киевстар ТВ» можно смотреть контент одновременно на пяти разных устройствах. Это смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры Smart TV, игровые консоли Xbox и медиаприставки.

Напомним, на «Киевстар ТВ» также доступен фильм «Гладиатор-2» от Paramount Pictures — продолжение легендарной ленты, события которой разворачиваются через шестнадцать лет после первой части.

