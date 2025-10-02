UARU

UARU

Афганистан восстановил доступ к интернету после общенационального отключения

НовостиТелеком
Інтернет кабель
Фото: StockCake

В Афганистане восстановлена работа интернета и телекоммуникационных услуг после 48-часового общегосударственного отключения, введенного правительством талибов. Источник, связанный с правительством, подтвердил, что 1 октября связь была восстановлена по специальному распоряжению премьер-министра. Об этом сообщает BBC.

Местные журналисты фиксируют постепенное восстановление связи во всех провинциях страны. Сервис отслеживания доступности интернета Netblocks также подтвердил частичное восстановление сетевого соединения по данным в режиме реального времени. Старший представитель Талибана в Катаре Сухайл Шахин заявил, что все коммуникации полностью восстановлены к среде после обеда.

- Реклама -

Двухдневное отключение сети привело к серьезным сбоям в работе бизнеса и авиаперевозок. Население потеряло доступ к экстренным службам, что вызвало особую обеспокоенность, учитывая гуманитарную ситуацию в стране. Эксперты выразили опасения по поводу дальнейшей изоляции женщин и девочек, права которых значительно ограничены с тех пор, как талибы вернулись к власти в 2021 году.

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что отключение интернета в понедельник, 29 сентября, почти полностью отрезало Афганистан от внешнего мира. Официального объяснения причин введения отключения правительством не предоставлено.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По информации BBC, после восстановления связи на улицах афганских городов наблюдается оживление. Люди держат в руках мобильные телефоны и активно общаются со своими родственниками. Представители всех слоев населения, включая талибов, сразу воспользовались возможностью восстановить контакты. Местные корреспонденты отмечают увеличение человеческой активности в городских районах.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Spotify удалил из своего каталога 75 миллионов ИИ-композиций

Музыкальный стриминговый сервис Spotify провел масштабную очистку своей платформы от композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта.
Новости

На «Киевстар ТВ» вышел мультфильм «Плохие парни 2» от DreamWorks Animation

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» запустила в показ вторую часть анимационного фильма «Плохие парни» от студии DreamWorks Animation.
Новости

В Украине ввели механизм блокировки спам-звонков и контроля скорости интернета

С 2 октября операторы могут блокировать спам-звонки по жалобам абонентов. А скорость интернета теперь должна обязательно указываться в договоре.
Новости

На Львовщине таможенники задержали партию iPhone на 1,5 миллиона гривен

На пункте пропуска «Шегини – Медика» сотрудники таможни обнаружили 18 смартфонов Apple, которые пытались незаконно ввезти на территорию Украины.
Новости

В Дании с 2026 года ученикам начальных классов запретят пользоваться смартфонами в школе

Парламентское большинство Дании приняло решение о запрете использования мобильных телефонов учениками начальных классов в течение учебного дня.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить