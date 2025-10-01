В Дании с 2026 года ученикам начальных классов запретят пользоваться смартфонами в школе

Парламентское большинство Дании приняло решение о запрете использования мобильных телефонов учениками начальных классов в течение учебного дня. Новые правила вступят в силу с начала учебного года 2026/2027. Об этом сообщает DR.

Согласно договоренности, школьники начальных классов не смогут пользоваться личными мобильными телефонами как во время уроков, так и на внеклассных занятиях. Запрет распространяется на все типы портативных устройств с доступом к интернету. Исключение составляют только школьные планшеты и компьютеры, которые используются в учебном процессе.

Представители Министерства по делам детей и образования уточнили, что ограничение коснется учеников всех классов начальной школы и кружков. Инициаторы нововведения убеждены: отсутствие доступа к телефонам поможет детям лучше сосредоточиться на учебе. В то же время предусмотрены исключения для учеников, которые нуждаются в определенных мобильных приложениях для мониторинга показателей здоровья или адаптированного обучения.

Помимо ограничений на личные гаджеты, школы обязаны заблокировать доступ к ряду онлайн-ресурсов через собственные WiFi-сети. В список запрещенных сервисов вошли социальные сети, интернет-магазины, стриминговые и игровые платформы, сайты онлайн-казино и контент для взрослых.

Датские образовательные учреждения также получили рекомендацию критически пересмотреть роль экранов в учебном процессе. В частности, в начальной школе советуют отдавать предпочтение традиционным методам преподавания вместо цифровых инструментов.

Решение о введении запрета приняли после публикации отчета комиссии по вопросам здорового образа жизни и длительных обсуждений. Исследование Министерства образования Дании, проведенное осенью 2024 года, показало: каждый третий ученик 6-8 классов признал, что мобильный телефон отвлекает внимание от учебы. Это происходит несмотря на то, что подавляющее большинство учебных заведений уже имеют внутренние правила, запрещающие развлекательное использование телефонов во время занятий.

