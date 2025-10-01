UARU

UARU

В Дании с 2026 года ученикам начальных классов запретят пользоваться смартфонами в школе

Новости
Школярі зі смартфонами
Фото: Shutterstock

Парламентское большинство Дании приняло решение о запрете использования мобильных телефонов учениками начальных классов в течение учебного дня. Новые правила вступят в силу с начала учебного года 2026/2027. Об этом сообщает DR.

Согласно договоренности, школьники начальных классов не смогут пользоваться личными мобильными телефонами как во время уроков, так и на внеклассных занятиях. Запрет распространяется на все типы портативных устройств с доступом к интернету. Исключение составляют только школьные планшеты и компьютеры, которые используются в учебном процессе.

- Реклама -

Представители Министерства по делам детей и образования уточнили, что ограничение коснется учеников всех классов начальной школы и кружков. Инициаторы нововведения убеждены: отсутствие доступа к телефонам поможет детям лучше сосредоточиться на учебе. В то же время предусмотрены исключения для учеников, которые нуждаются в определенных мобильных приложениях для мониторинга показателей здоровья или адаптированного обучения.

Помимо ограничений на личные гаджеты, школы обязаны заблокировать доступ к ряду онлайн-ресурсов через собственные WiFi-сети. В список запрещенных сервисов вошли социальные сети, интернет-магазины, стриминговые и игровые платформы, сайты онлайн-казино и контент для взрослых.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Датские образовательные учреждения также получили рекомендацию критически пересмотреть роль экранов в учебном процессе. В частности, в начальной школе советуют отдавать предпочтение традиционным методам преподавания вместо цифровых инструментов.

Решение о введении запрета приняли после публикации отчета комиссии по вопросам здорового образа жизни и длительных обсуждений. Исследование Министерства образования Дании, проведенное осенью 2024 года, показало: каждый третий ученик 6-8 классов признал, что мобильный телефон отвлекает внимание от учебы. Это происходит несмотря на то, что подавляющее большинство учебных заведений уже имеют внутренние правила, запрещающие развлекательное использование телефонов во время занятий.

Ранее мы сообщали, что власти японского города Тойоаке предложили ограничить время пользования смартфонами до двух часов в сутки.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Динамо и Шахтер стартуют в Лиге конференций: детали трансляции на MEGOGO

В первом туре Лиги конференций УЕФА Динамо сыграет против лондонского Кристал Пэлас, а Шахтер встретится со шотландским Абердином.
Новости

OpenAI выпустила Sora 2: ИИ-модель генерации видео с пониманием физики реального мира

Компания OpenAI анонсировала вторую версию своего флагманского генератора видео и аудио на основе искусственного интеллекта Sora.
Новости

Трансляции матчей УПЛ появились на трех международных платформах

Украинская Премьер-Лига объявила список международных OTT-платформ, через которые болельщики за пределами Украины смогут следить за матчами чемпионата.
Новости

Драматический сериал «Обратное направление» вышел на платформе «Киевстар ТВ»

Украинский многосерийный фильм о сложных человеческих отношениях и поиске счастья после трагедии стал доступен для эксклюзивного просмотра на «Киевстар ТВ».
Новости

SWEET.TV запускает всеукраинский конкурс сценарных идей

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV запускает конкурс оригинальных сценарных идей. Победители получат 125 тысяч гривен и возможность воплотить свой замысел на экране.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить