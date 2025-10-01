UARU

На Львовщине таможенники задержали партию iPhone на 1,5 миллиона гривен

Незаконна партія iPhone
Фото: Державна митна служба

На пункте пропуска «Шегини – Медика» сотрудники таможни обнаружили 18 смартфонов Apple, которые пытались незаконно ввезти на территорию Украины. Об этом сообщает Государственная таможенная служба (ГТС).

Микроавтобус Mercedes, следовавший из Польши, остановили для проверки на таможенном посту. За рулем транспортного средства находился 36-летний житель Прикарпатья. Водитель решил воспользоваться полосой «зеленого коридора», которая предназначена для беспошлинного перемещения товаров.

Во время детального осмотра автомобиля таможенники нашли смартфоны в пакете среди личных вещей. Пятнадцать из обнаруженных телефонов принадлежали к новейшим моделям: среди них семь iPhone 17 Pro Max и восемь iPhone Air.

Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 1,5 миллиона гривен. В настоящее время ГТС проводит документирование факта нарушения таможенного законодательства.

Стоит отметить, что смартфоны Apple традиционно остаются самым популярным товаром среди контрабандистов. Так, более 70% всей незаконно ввезенной электроники в Украину составляют именно iPhone.

