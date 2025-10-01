UARU

Динамо и Шахтер стартуют в Лиге конференций: детали трансляции на MEGOGO

Новости
Ліга конференцій УЄФА

2 октября стартует основной этап Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26, в котором примут участие два украинских клуба. Киевское Динамо примет лондонский Кристал Пэлас в номинально домашнем матче на стадионе Люблин Арена в Польше, а донецкий Шахтер сыграет на выезде против шотландского Абердина на арене Питтодри.

Эти и другие матчи турнира покажет платформа MEGOGO, которая является официальным вещателем еврокубковых соревнований УЕФА на территории Украины. Трансляции будут доступны пользователям с активными подписками «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». Отдельные поединки зрители смогут посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в цифровом эфире T2 и кабельных сетях.

Матч между Динамо и Кристал Пэлас начнется в 19:45 по киевскому времени. Комментировать игру будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. Вторая украинская команда выйдет на поле позже – встреча Абердин – Шахтер начнется в 22:00. За микрофонами будут работать Александр Новак и Виталий Похвала.

Перед началом матчей, в 18:30, в эфир выйдет аналитическая студия. Программу будет вести Артем Панченко, а экспертный анализ предоставят бывшие игроки национальной сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, главные матчи еврокубкового сезона сопровождаются на MEGOGO экспертными обсуждениями из обновленной студии с модернизированным визуальным оформлением.

Расписание трансляций на телеканале «MEGOGO СПОРТ» 2 октября:

  • 19:45 – Фенербахче – Ницца (Лига Европы УЕФА).
  • 22:00 – Порту – Црвена Звезда (Лига Европы УЕФА).
