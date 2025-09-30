YouTube Premium получил расширенные возможности воспроизведения и улучшенный звук

Платформа YouTube запустила ряд обновлений для владельцев премиум-подписки. Сервис повысил максимальную скорость воспроизведения видео с двойной (2x) до четырехкратной (4x). Пользователи также получили доступ к улучшенному звуку и расширенным функциям просмотра. Об этом сообщается на официальном портале компании Google.

Самым заметным изменением стало повышение скорости воспроизведения. Ранее платформа позволяла ускорять видео максимум в два раза. Теперь премиум-пользователи могут настраивать скорость до четырехкратного ускорения с шагом 0,05. Это нововведение охватило все основные платформы. Функция работает на мобильных устройствах Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.

Компания также расширила доступ к технологии улучшенного звука. Изначально эта опция была доступна исключительно в приложении YouTube Music. Позже ее тестировали в экспериментальном режиме основного приложения. Сейчас функция полностью активирована на мобильных платформах Android и iOS. Улучшенный звук работает для официальных и премиальных музыкальных клипов, а также обложек альбомов.

Функция Jump Ahead теперь интегрирована в умные телевизоры и игровые консоли. Ранее она была доступна только на смартфонах и в браузерах. Эта возможность позволяет быстро перемещаться к ключевым моментам видео, пропуская менее важные фрагменты. Технология анализирует структуру контента и предлагает оптимальные точки перехода.

Режим «картинка в картинке» стал полноценной функцией для всех владельцев Premium-подписки. До этого опция имела ограниченную доступность на Android. На iOS она работала только в тестовом режиме. Теперь пользователи обеих платформ могут просматривать видео в плавающем окне во время работы с другими приложениями.

YouTube также запустил программу Labs для премиумподписчиков. Эта инициатива предоставляет ранний доступ к экспериментальным функциям платформы. Пользователи смогут тестировать новые решения, включая инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ). Программа позволяет подписчикам влиять на развитие сервиса через обратную связь.

В Украине доступ ко всем премиум-функциям YouTube стоит от 99 грн в месяц за индивидуальный план. Семейная подписка обходится в 149 грн в месяц и позволяет подключить до пяти пользователей. Студенты могут оформить подписку по льготной цене 59 грн в месяц.

В то же время YouTube усилил контроль за использованием семейного плана. Платформа теперь требует, чтобы все участники подписки проживали в одном доме с владельцем учетной записи. Часть пользователей уже получила уведомление о приостановке доступа из-за нарушения этого условия.