Варшава гарантировала непрерывное финансирование Starlink для Украины

Новости
Starlink від Польщі

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил законодательный акт, предусматривающий продолжение оплаты абонентской платы за терминалы спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Во время войны эта технология имеет критическое значение — чтобы врачи, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи», — подчеркнул глава Минцифры. Спутниковым интернетом, в частности, активно пользуются украинские военные. По его словам, такая технология обеспечивает стабильную работу жизненно важных объектов в самых сложных условиях.

Согласно предоставленным данным, в настоящее время на территории Украины функционирует более 50 тысяч терминалов Starlink. Значительную часть этого оборудования, а именно более 29 тысяч устройств, предоставили польские партнеры. Федоров выразил благодарность министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительственному составу за неизменную солидарность с Украиной.

Решение президента приобрело особую актуальность после августовских событий. В том месяце появились опасения, что Варшава прекратит оплачивать услуги спутникового интернета из-за наложенного Навроцким вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Тогда министр Гавковский резко раскритиковал президентское решение, назвав его «подарком для Путина» и предупредив о «конце интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине».

Впрочем, представители президентской администрации опровергли эти опасения. Глава Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий разъяснил, что наложенное вето никоим образом не влияет на подключение Украины к спутниковому интернету. Финансирование этой услуги, по его словам, осуществляется на основании норм действующего законодательства, а новый президентский проект лишь поддерживает существующий порядок вещей.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
