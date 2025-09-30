«Укртелеком» планирует подписать меморандум с операторами об использовании кабельной канализации

АО «Укртелеком» и другие участники рынка электронных коммуникаций готовят меморандум об использовании кабельной канализации электросвязи (ККЭ). Документ должен определить порядок проведения технического аудита инфраструктуры, чтобы выявить незаконно установленное оборудование и урегулировать эту проблему. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи и криптографической защиты информации Александр Федиенко.

Представители отрасли предварительно договорились о меморандуме во время прошлой недели встречи. По договоренности участники рынка вместе легализуют незаконно размещенные муфты в ККЕ. Для этого определили срок до 1 марта 2026 года.

Пока будет продолжаться легализация, по рекомендации участников совещания не будут применяться повышенные штрафы за нарушение правил пользования кабельной канализацией. Такая пауза позволит всем операторам упорядочить использование инфраструктуры без финансовых санкций.

Согласно меморандуму «Укртелеком» также берет на себя определенные обязательства. Оператор не будет вводить и применять самостоятельно тарифы на услуги доступа к ККЭ, в частности плату за муфты и проведение аккредитации, до 1 августа 2026 года. Это условие будет действовать, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), повысит до 1 марта 2026 года предельный тариф на пользование ККЭ на 35 процентов и внедрит методику расчета новых предельных тарифов.

Участники совещания рекомендовали НКЭК и «Укртелекому» поэтапно повысить предельные тарифы на услуги пользования ККЭ. Повышение должно составить 35 процентов от тарифов, действовавших по состоянию на 1 августа 2025 года, с их введением до 1 марта 2026 года.

«Надеюсь, что данный протокол, как мы и договаривались, перерастет в меморандум между субъектами отрасли, государственными учреждениями и другими для урегулирования этого вопроса», — подчеркнул Александр Федиенко в своей публикации.

Проблема незаконно размещенных муфт в кабельной канализации существенно влияет на развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Муфты — это соединительные устройства, которые используются при прокладке оптоволоконных кабелей. Незаконное размещение такого оборудования ограничивает доступ к ККЭ и уменьшает ее емкость. Владельцы незаконно установленных муфт фактически могут блокировать вход в кабельную канализацию другим операторам, а это негативно сказывается на конкуренции и развитии рынка электронных коммуникаций.