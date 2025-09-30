UARU

UARU

Трансляции матчей УПЛ появились на трех международных платформах

Новости
Телеканал UPL.TV

Украинская Премьер-Лига (УПЛ) объявила список международных OTT-платформ, через которые болельщики за пределами Украины смогут следить за матчами чемпионата.

Для зрителей из разных регионов мира доступны три специализированные платформы — OneFootball, PANDA и GoNet. При этом формат предоставления контента отличается в зависимости от сервиса.

Платформа OneFootball обеспечивает самое широкое покрытие и предоставляет доступ к стримам во время трансляций матчей. Она доступна для просмотра во всем мире, за исключением стран-агрессоров. Это позволяет украинским болельщикам в большинстве государств мира следить за матчами родного чемпионата независимо от места пребывания. Доступ к трансляциям можно получить через официальный портал onefootball.com.

Для зрителей в Северной Америке и Великобритании УПЛ заключила соглашение с PANDA Interactive. Эта платформа также транслирует стримы матчей для аудитории из США, Канады и Соединенного Королевства через специализированный портал watchupl.com.

Болельщики в Европейском Союзе могут воспользоваться услугами GoNet. Этот сервис обеспечивает полноценный доступ к телеканалу «УПЛ.ТБ» для зрителей в Чехии и других странах ЕС. Платформа предлагает подключение через официальный портал gonet.tv.

Полный перечень всех операторов и платформ, где можно смотреть «УПЛ.ТБ», включая украинские OTT-сервисы, кабельных и спутниковых провайдеров, представлен на официальном сайте УПЛ.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
