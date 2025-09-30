SWEET.TV запускает всеукраинский конкурс сценарных идей

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV запускает масштабный конкурс оригинальных сценарных идей. Победители получат 125 тысяч гривен и возможность воплотить свой замысел на экране. Об этом редакции Mediasat сообщила пресс-служба SWEET.TV.

В конкурсе могут принять участие профессиональные сценаристы, писатели и все авторы, имеющие опыт создания сценариев. Подавать заявки можно с 29 сентября по 28 октября 2025 года через форму на официальном веб-сайте. Имена финалистов будут объявлены 11 ноября.

Организаторы ждут идеи в шести жанровых направлениях. Среди них — полнометражные фильмы, сериалы, процедурные сериалы, ситкомы, романтические комедии и экшн-проекты. Можно также присылать сюжеты на основе реальных событий. Каждый участник имеет право подать одну заявку в рамках выбранной категории.

«Мы стремимся не только создавать качественный украинский контент, но и открывать новые имена в кинопроизводстве. Для нас важно находить талантливых людей с идеями и энергией, с которыми мы вместе сможем усилить нашу линейку оригинального контента. Этот питчинг — возможность заявить о себе и присоединиться к созданию историй для украинцев и об украинцах», — объясняет директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник.

Работы будет оценивать жюри из ведущих специалистов украинской киноиндустрии. В его состав войдут режиссер и сценарист Артем Литвиненко, автор сериала «Нюхач», директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник, продюсер и соучредитель кинокомпании ForeFilms Владимир Яценко, режиссер и шоураннер Евгений Туник (сериал «Перевозчица»), кино- и театральный режиссер Сергей Кулибишев (короткометражка «Солнышко», мини-сериал «Скрывая бывшую»), сценаристка и продюсер Тала Пристаецкая (сериалы «Крепостная», «Первые дни») и координатор сценарной программы Никита Тищенко.

Победители получат денежный приз в размере 125 тысяч гривен. А главное — они смогут воплотить свою идею вместе с SWEET.TV Originals, собственным продакшном онлайн-кинотеатра. Так платформа продолжает поддерживать отечественных творцов и развивать украинский контент.

