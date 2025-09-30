UARU

MEGOGO объявил состав комментаторов на матчи Челси – Бенфика и Барселона – ПСЖ

Ліга чемпіонів на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO определился с командой комментаторов и экспертов для трансляций матчей второго тура Лиги чемпионов. 30 сентября зрители увидят матч Челси против лиссабонской Бенфики, а также поединок Барселоны с Пари Сен-Жермен (ПСЖ).

Челсі – Бенфіка

Встреча Челси – Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени на домашней арене лондонского клуба. Трансляцию матча прокомментируют Владимир Зверов и Павел Посохов. Предматчевая студия начнет работу за час до начала игры, в 21:00.

Ведущим студийного эфира выступит Виталий Кравченко. Его гостями станут эксперт Андрей Колесник и футбольный блогер и комик Олег Маслюк. Вместе они проанализируют составы команд и предскажут возможный сценарий матча.

Челсі – Бенфіка

Игру Барселона – ПСЖ будут сопровождать комментаторы Александр Новак и Виталий Кравченко. Студийная трансляция начнется за час до начала поединка. Ведущий Владимир Кобельков будет работать вместе с бывшим игроком сборной Украины и «Динамо» Александром Головко, а также Андреем Колесником.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, в первом туре основного этапа Бенфика неожиданно уступила дома азербайджанскому «Карабаху» со счетом 2:3. В составе португальского клуба выходили украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Челси проиграл на выезде мюнхенской «Баварии» 1:3.

Зато Барселона и ПСЖ начали турнир успешно. Каталонцы обыграли «Ньюкасл» 2:1, а парижский клуб разгромил «Аталанту» со счетом 4:0. Обе команды встречают второй тур с тремя очками в активе.

Все матчи еврокубков транслируются эксклюзивно на платформе MEGOGO. Медиасервис является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине. Игры доступны пользователям по подписке «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S».

Отдельные поединки также будут транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ». Канал доступен в сети T2 и у кабельных операторов. Это позволит более широкой аудитории присоединиться к просмотру еврокубковых матчей.

Расписание трансляций на канале «MEGOGO СПОРТ»:

  • 30 сентября, 19:45 – Аталанта – Брюгге (Лига чемпионов).
  • 1 октября, 19:45 – Карабах – Копенгаген (Лига чемпионов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
