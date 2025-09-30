UARU

Камеры с датчиком движения GreenVision: как умное видеонаблюдение меняет безопасность дома и бизнеса?

Спецпроект
Камеры с датчиком движения GreenVision

Камеры видеонаблюдения повсеместно устанавливают в подъездах жилых домов, в коттеджах и на дачах, на складах и в офисах. Это эффективный способ контролировать безопасность вашего имущества. 

Почему лучше выбирать модели с датчиком движения, рассказывает специалист по установке видеонаблюдения украинского бренда GreenVision.

Камеры с датчиком движения — что это?

Камеры GreenVision

В отличие от систем видеонаблюдения, которые круглосуточно записывают потоковое видео, камеры с датчиком движения архивируют изображения только тогда, когда в кадре появляется активность. Это экономит место на диске, карте памяти или облачном хранилище и, в случае необходимости, облегчает пользователю поиск нужного фрагмента.

Современные камеры, оборудованные датчиками движения, при обнаружении подозрительных действий, отправляют уведомления на мобильный телефон или электронную почту. Пользователь, получив тревожный сигнал, может проверить, что происходит на объекте и оперативно принять соответствующие меры. Например, позвонить в полицию, службу охраны и т.д.

Кроме того, такие камеры помогают экономить электроэнергию: когда датчик не фиксирует движения, устройство находится в режиме ожидания и практически не расходует ресурс

Где установить камеру видеонаблюдения с датчиком движения?

План здания

Камеры с датчиком движения наиболее эффективна там, где важна скорость реагирования:

У входов в здания или подъезды.

Камеры фиксируют появление посторонних сразу у точки входа и мгновенно отправляют уведомление владельцу или охране. Это позволяет вовремя заметить подозрительную активность и предотвратить попытку проникновения.

На парковках и приусадебных участках.

Видеонаблюдение с датчиком движения помогает отслеживать движение автомобилей и людей, появление которых может быть нежелательным. Даже ночью благодаря инфракрасной подсветке можно чётко увидеть номерные знаки и лица.

В офисах и торговых залах.

Датчик фиксирует перемещение покупателей или сотрудников в зонах, где требуется повышенное внимание. Это помогает предотвратить кражи, а также контролировать соблюдение правил безопасности на рабочем месте.

На складах и в производственных помещениях.

Камеры моментально реагируют на любое движение, когда в помещении не должно быть людей, что особенно актуально в ночное время. Это снижает риск хищений и позволяет быстро реагировать на несанкционированный доступ

Что важно знать перед тем как купить камеру видеонаблюдения?

Видеонаблюдение

Эксперты GreenVision рекомендуют обращать внимание на следующие моменты. 

Разрешение изображения, чем выше качество видео, тем проще разглядеть лицо или номер автомобиля. Для уличных условий оптимальны камеры от 5 мегапикселей.

Угол обзора. Панорамные модели позволяют охватить большую территорию, а купольные камеры подходят для установки внутри помещений.

Ночная подсветка. Встроенные инфракрасные светодиоды или LED-подсветка обеспечивают четкую картинку даже в полной темноте. Для улицы также стоит выбирать камеры с защитой корпуса от влаги и пыли не менее IP65.

Какие решения предлагает GreenVision?

68db778b7d543.webp

GreenVision — украинский бренд, который за 10 лет работы на рынке завоевал доверие тысяч покупателей. Вся продукция сертифицирована, адаптирована к нашим климатическим условиям и поддерживается сервисным обслуживанием. 

В ассортименте бренда можно найти высокотехнологичное оборудование, способное решать любые задачи. 

Например, антивандальная IP-камера серии Ultra AI с разрешением 5 МП — отличный выбор для частного дома или офиса. 

Если нет проводного интернета, выручит 4G-камера, работающая через SIM-карту. 

Панорамные модели с обзором 180° позволяют контролировать большие территории.

Безопасность, доступная каждому

В современном мире, где время — самый ценный ресурс, камеры видеонаблюдения с датчиком движения становятся незаменимыми помощниками. Они позволяют контролировать ситуацию, экономят силы и дают уверенность в безопасности.

Продукция GreenVision доказывает: надёжная охрана может быть доступной, технологичной и удобной.

