Драматический сериал «Обратное направление» вышел на платформе «Киевстар ТВ»

«Обратное направление» — украинский многосерийный фильм о сложных человеческих отношениях и поиске счастья после трагедии — стал доступен для эксклюзивного просмотра на платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ». Зрителям предлагают историю о любви, которая рождается вопреки обстоятельствам.

Главная героиня Дарья теряет родителей и остается в одиночестве. Вместо помощи она сталкивается с унижениями со стороны тети Екатерины. Судьба сводит девушку с Романом — руководителем транспортной компании, который переживает собственные проблемы из-за измен и сомнений. Жизненные обстоятельства приводят к заключению брака между персонажами.

Их союз начинается без взаимных чувств и сопровождается взаимной враждебностью. Супруги живут в постоянном противостоянии. Ожидание ребенка только обостряет конфликты. Каждый день приносит героям новые испытания на прочность.

Роль Дарьи исполнила Олеся Надеева. Романа сыграл Павел Текучев. Образ тети Екатерины воплотила на экране Анна Тамбова. Актеры создали убедительные характеры персонажей.

Сериал рассказывает о внутренней борьбе людей. Кинопроизведение затрагивает темы прощения, и способности находить счастье в неожиданных местах. Сюжет показывает трансформацию отношений от вражды к возможному взаимопониманию.

Платформа предоставляет возможность просмотра контента на пяти устройствах одновременно. Пользователи могут смотреть сериал на смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах Smart TV, игровых консолях Xbox и медиаприставках. Сервис работает со всеми мобильными операторами и интернет-провайдерами. Для доступа достаточно авторизации по номеру телефона.

