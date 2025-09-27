Сегодня в 17:15 по киевскому времени на арене «Метрополитано» состоится первое дерби Мадрида в текущем сезоне чемпионата Испании. Принципиальный поединок между «Атлетико» и «Реалом» будет транслировать медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Ла Лиги в Украине.

Украинские болельщики смогут посмотреть противостояние мадридских грандов по подписке «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». Прямая трансляция будет доступна на канале «MEGOGO Футбол Первый», а также в подразделе «Футбол» раздела «Спорт» медиасервиса.

Матч прокомментируют опытные спортивные журналисты Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. Трансляцию дополнит аналитическая студия MEGOGO в формате «визитки», которая начнется за 30 минут до начала игры – в 16:45 по киевскому времени.

Стоит напомнить, что последний раз команды встречались в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА (UEFA). По итогам двух поединков «королевский клуб» прошел дальше, победив в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2 после ничьей 2:2 в основное время обоих матчей.

Нынешнее противостояние обещает быть особенно интересным из-за разницы в положении команд в турнирной таблице. «Реал» лидирует с максимально возможным результатом – 18 очков после шести туров. В то же время «Атлетико» стартовал в лиге не лучшим образом и подходит к дерби, имея в активе лишь 9 очков.

Этот матч может стать ключевым для дальнейшего развития сезона обоих мадридских клубов и борьбы за чемпионский титул Ла Лиги.