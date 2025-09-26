25 ноября 2025 года крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» начнет новый этап технологического обновления. Компания перераспределит частоты диапазона 2100 МГц из технологии 3G в пользу более современного стандарта 4G в шести областях Украины. Об этом говорится на официальном сайте оператора.

Такой шаг является частью масштабной программы модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Оператор постепенно прекращает использование устаревших технологий, что согласуется с общемировыми тенденциями развития мобильной связи. Подобную практику активно применяют ведущие телекоммуникационные компании во всем мире.

- Реклама -

Эффективность такого подхода подтверждают предварительные результаты. После отключения сети 3G в крупных городах скорость мобильного интернета заметно выросла. К примеру, в Одессе улучшение составило 36%, столичные пользователи получили прирост 41%, а лучший результат показал Львов – 68%.

Где вместо 3G будет работать 4G

Техническое обновление коснется нескольких районов в шести областях:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Черновицкая область : Вижницкий и Днестровский районы.

: Вижницкий и Днестровский районы. Ивано-Франковская область : Косовский и Коломыйский районы.

: Косовский и Коломыйский районы. Киевская область : Белоцерковский район.

: Белоцерковский район. Ровенская область : Дубенский район.

: Дубенский район. Закарпатская область : Мукачевский район.

: Мукачевский район. Житомирская область: Коростенский район.

Владельцам устаревших SIM-карт «Киевстар» предлагает бесплатно заменить их на USIM-карты. Процедура не требует изменения номера телефона. Чтобы получить новую карту, нужно обратиться в ближайший салон «Киевстар».

В то же время оператор работает над внедрением еще более прогрессивных технологий. Сегодня «Киевстар» объявил, что начинает первое в Украине тестирование технологии Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит пользователям подключаться к мобильной связи через спутники даже в самых отдаленных уголках страны.

Постепенное сворачивание сети 3G происходит в рамках общегосударственной стратегии. Недавно Кабинет Министров Украины установил 31 декабря 2030 года в качестве даты окончательного отключения мобильной связи третьего поколения в Украине.