UARU

UARU

В ноябре «Киевстар» заменит 3G на 4G в шести областях Украины. Где именно?

НовостиТелеком
4G в Украине

25 ноября 2025 года крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» начнет новый этап технологического обновления. Компания перераспределит частоты диапазона 2100 МГц из технологии 3G в пользу более современного стандарта 4G в шести областях Украины. Об этом говорится на официальном сайте оператора.

Такой шаг является частью масштабной программы модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Оператор постепенно прекращает использование устаревших технологий, что согласуется с общемировыми тенденциями развития мобильной связи. Подобную практику активно применяют ведущие телекоммуникационные компании во всем мире.

- Реклама -

Эффективность такого подхода подтверждают предварительные результаты. После отключения сети 3G в крупных городах скорость мобильного интернета заметно выросла. К примеру, в Одессе улучшение составило 36%, столичные пользователи получили прирост 41%, а лучший результат показал Львов – 68%.

Где вместо 3G будет работать 4G

Техническое обновление коснется нескольких районов в шести областях:

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
  • Черновицкая область: Вижницкий и Днестровский районы.
  • Ивано-Франковская область: Косовский и Коломыйский районы.
  • Киевская область: Белоцерковский район.
  • Ровенская область: Дубенский район.
  • Закарпатская область: Мукачевский район.
  • Житомирская область: Коростенский район.

Владельцам устаревших SIM-карт «Киевстар» предлагает бесплатно заменить их на USIM-карты. Процедура не требует изменения номера телефона. Чтобы получить новую карту, нужно обратиться в ближайший салон «Киевстар».

В то же время оператор работает над внедрением еще более прогрессивных технологий. Сегодня «Киевстар» объявил, что начинает первое в Украине тестирование технологии Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит пользователям подключаться к мобильной связи через спутники даже в самых отдаленных уголках страны.

Постепенное сворачивание сети 3G происходит в рамках общегосударственной стратегии. Недавно Кабинет Министров Украины установил 31 декабря 2030 года в качестве даты окончательного отключения мобильной связи третьего поколения в Украине.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» начинает открытое тестирование в Украине спутниковой технологии Starlink Direct to Cell. Кто сможет попробовать космическую связь?

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о начале первого в Украине тестирования новейшей технологии Starlink Direct to Cell. Сначала компания будет тестировать отправку SMS-сообщений.
Новости

NASA успешно завершила эксперимент по лазерной связи в дальнем космосе

Результаты эксперимента превзошли самые оптимистичные ожидания. Система оптической связи передала на Землю 13,6 ТБ данных — значительно больше запланированного объема.
Новости

Прямая спутниковая связь в Китае: утверждена нормативная база и выданы первые лицензии

Китайское правительство создало нормативную основу для массового внедрения спутниковой связи, опубликовав официальные руководящие принципы по технологии прямого подключения устройств через спутник.
Новости

Qualcomm: первые 6G-устройства появятся в 2028 году

В американской корпорации Qualcomm считают, что первые тестовые устройства с поддержкой сетей шестого поколения могут появиться к 2028 году.
Новости

Telegram остается главным источником информации для каждого второго украинца — опрос

Более половины украинцев предпочитают каналы в мессенджере Telegram для...
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить