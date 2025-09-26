Прямая спутниковая связь в Китае: утверждена нормативная база и выданы первые лицензии

Китайское правительство создало нормативную основу для массового внедрения спутниковой связи, опубликовав официальные руководящие принципы по технологии прямого подключения устройств через спутник (D2D). Одновременно власти выдали телекоммуникационной компании China Unicom лицензию на предоставление таких инновационных услуг. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Новый документ MIIT определяет стратегию развития отрасли спутниковой связи в стране. В руководящих принципах говорится о всесторонней поддержке услуг спутниковой мобильной связи, поощрении сотрудничества между телекоммуникационными гигантами и космическими компаниями, а также расширении доступа к рынку для частных компаний. Особое внимание уделяется коммерческим испытаниям услуг Интернета вещей (IoT) через спутниковые системы.

Регулятор предлагает удобную для пользователей модель «без замены SIM-карт, без смены номера». Это значительно упростит переход на спутниковые сервисы. Согласно документу, к 2030 году планируется охватить более 10 миллионов пользователей прямой спутниковой связью.

Одним из ключевых аспектов инициативы является ускоренное развитие низкоорбитального спутникового интернета. Власти также планируют активно внедрять прямое спутниковое соединение для мобильных телефонов и других устройств. Это обеспечит связью даже самые отдаленные регионы страны.

China Unicom стала вторым оператором после China Telecom, получившим официальное разрешение на предоставление D2D-услуг. В настоящее время China Telecom уже обеспечивает подобные услуги через геостационарную спутниковую систему «Тяньтун» на территории Гонконга и Лаоса. Еще один ведущий телекоммуникационный гигант – China Mobile – также подал заявку на получение соответствующей лицензии.

Технология D2D предусматривает прямое соединение мобильных устройств через спутник без необходимости использовать традиционные сотовые вышки. Такой подход позволяет значительно расширить покрытие мобильной связи на территории, где развертывание наземной инфраструктуры затруднено или экономически нецелесообразно.

Эти регуляторные шаги являются частью масштабной стратегии Китая по развитию спутникового интернета. Страна планирует построить две мощные низкоорбитальные группировки: общенациональную сеть «Гован» и региональную систему «Цяньфань» («Тысяча парусов»), которая поддерживается властями Шанхая.

Согласно новым рекомендациям, операторы должны обеспечивать высокоскоростную передачу данных через низкоорбитальные спутники. Услуги должны охватывать как голосовые звонки, так и обмен текстовыми сообщениями, что приблизит функциональность спутниковой связи к обычной сотовой.

MIIT подчеркнуло важность создания открытой и интегрированной системы стандартов спутниковой связи. Технические решения должны объединять космические и наземные технологии в единую экосистему. Кроме того, Китай будет активно участвовать в работе международных организаций по стандартизации, среди которых Международный союз электросвязи и Проект партнерства третьего поколения (3GPP).

Нынешние инициативы логически продолжают регуляторные изменения, начатые в апреле 2024 года. Тогда Китай выпустил первые правила для услуг D2D, которые установили правовую и техническую основу для развития спутниковой связи в стране.