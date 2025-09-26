UARU

UARU

«Киевстар» начинает открытое тестирование в Украине спутниковой технологии Starlink Direct to Cell. Кто сможет попробовать космическую связь?

Новости
Київстар тестує Starlink Direct to Cell
Фото: Київстар

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о начале первого в Украине тестирования новейшей технологии Starlink Direct to Cell, благодаря которой пользователи смогут подключаться к мобильной связи через спутники даже в отдаленных местностях. Как сообщила компания, технология работает как башня мобильной связи в космосе и позволяет общаться даже в отдаленных местах при условии открытого неба.

Сначала компания будет тестировать отправку SMS-сообщений. Этот функционал станет первым доступным сервисом в рамках пилотной программы.

- Реклама -

Что нужно для участия в тестировании

Чтобы принять участие в тестировании, абоненты должны использовать смартфон с поддержкой 4G и SIM-картой «Киевстар». Технология работает под открытым небом, ведь спутник должен «видеть» телефон пользователя.

Тестирование будет проходить только на устройствах с Android. Поддержка iOS будет добавлена позже. Дополнительные средства за услугу взиматься не будут — SMS, минуты и гигабайты будут списываться по обычным тарифам.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«В течение тестового периода Direct to Cell будет предоставляться бесплатно. Для нас важно, чтобы как можно больше украинцев оставались на связи в это непростое время», — пояснили в компании.

Где и когда будут проводить тестирование

Тестирование имеет географические ограничения. Абоненты из Днепропетровской и Черниговской областей пока не смогут принять участие в испытаниях. Компания не объяснила, почему именно эти регионы исключили из тестирования. Также услуга не будет работать на временно оккупированных территориях (ВОТ) и в районах активных боевых действий.

SMS-сообщения через спутник будут тестировать в октябре и ноябре 2025 года. Для участия необходимо зарегистрировать свой номер на сайте «Киевстар». До конца года все абоненты оператора смогут отправлять SMS через Direct to Cell.

Что будет дальше

Представители «Киевстар» обещают расширить возможности технологии. Впоследствии пользователи получат доступ к мобильному интернету и голосовой связи Voice over LTE (VoLTE) через спутниковое соединение Direct to Cell.

Компания подчеркнула стратегическое значение проекта для Украины. Бесплатное предоставление услуги во время тестирования показывает, что оператор стремится поддержать население и обеспечить связь для максимального количества граждан в сложных условиях.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

NASA успешно завершила эксперимент по лазерной связи в дальнем космосе

Результаты эксперимента превзошли самые оптимистичные ожидания. Система оптической связи передала на Землю 13,6 ТБ данных — значительно больше запланированного объема.
Новости

Прямая спутниковая связь в Китае: утверждена нормативная база и выданы первые лицензии

Китайское правительство создало нормативную основу для массового внедрения спутниковой связи, опубликовав официальные руководящие принципы по технологии прямого подключения устройств через спутник.
Новости

Qualcomm: первые 6G-устройства появятся в 2028 году

В американской корпорации Qualcomm считают, что первые тестовые устройства с поддержкой сетей шестого поколения могут появиться к 2028 году.
Новости

Telegram остается главным источником информации для каждого второго украинца — опрос

Более половины украинцев предпочитают каналы в мессенджере Telegram для...
Новости

Завершились съемки первого украинского true crime сериала «Тихая Нава»

Сегодня, 25 сентября, продакшн SFERA FILM завершил работу над вторым оригинальным проектом для стриминговой платформы «Киевстар ТВ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить