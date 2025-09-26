«Киевстар» начинает открытое тестирование в Украине спутниковой технологии Starlink Direct to Cell. Кто сможет попробовать космическую связь?

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о начале первого в Украине тестирования новейшей технологии Starlink Direct to Cell, благодаря которой пользователи смогут подключаться к мобильной связи через спутники даже в отдаленных местностях. Как сообщила компания, технология работает как башня мобильной связи в космосе и позволяет общаться даже в отдаленных местах при условии открытого неба.

Сначала компания будет тестировать отправку SMS-сообщений. Этот функционал станет первым доступным сервисом в рамках пилотной программы.

Что нужно для участия в тестировании

Чтобы принять участие в тестировании, абоненты должны использовать смартфон с поддержкой 4G и SIM-картой «Киевстар». Технология работает под открытым небом, ведь спутник должен «видеть» телефон пользователя.

Тестирование будет проходить только на устройствах с Android. Поддержка iOS будет добавлена позже. Дополнительные средства за услугу взиматься не будут — SMS, минуты и гигабайты будут списываться по обычным тарифам.

«В течение тестового периода Direct to Cell будет предоставляться бесплатно. Для нас важно, чтобы как можно больше украинцев оставались на связи в это непростое время», — пояснили в компании.

Где и когда будут проводить тестирование

Тестирование имеет географические ограничения. Абоненты из Днепропетровской и Черниговской областей пока не смогут принять участие в испытаниях. Компания не объяснила, почему именно эти регионы исключили из тестирования. Также услуга не будет работать на временно оккупированных территориях (ВОТ) и в районах активных боевых действий.

SMS-сообщения через спутник будут тестировать в октябре и ноябре 2025 года. Для участия необходимо зарегистрировать свой номер на сайте «Киевстар». До конца года все абоненты оператора смогут отправлять SMS через Direct to Cell.

Что будет дальше

Представители «Киевстар» обещают расширить возможности технологии. Впоследствии пользователи получат доступ к мобильному интернету и голосовой связи Voice over LTE (VoLTE) через спутниковое соединение Direct to Cell.

Компания подчеркнула стратегическое значение проекта для Украины. Бесплатное предоставление услуги во время тестирования показывает, что оператор стремится поддержать население и обеспечить связь для максимального количества граждан в сложных условиях.