Завершились съемки первого украинского true crime сериала «Тихая Нава»

Детективний трилер «Тиха Нава»

Сегодня, 25 сентября, продакшн SFERA FILM завершил работу над вторым оригинальным проектом для стриминговой платформы «Киевстар ТВ». Детективный триллер «Тихая Нава» — первый украинский сериал в стиле true crime — выйдет в эксклюзивный прокат в начале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар ТВ».

Сюжет нового сериала разворачивается вокруг молодого юриста, который неожиданно оказывается в центре расследования жестоких преступлений в провинциальном городке. Главный герой сталкивается с равнодушием местного общества и инертностью правовой системы. Создатели проекта исследуют тему молчаливого согласия и показывают, как бездействие может стать соучастием в преступлении.

Особым событием во время производства стала встреча на съемочной площадке актера Александра Рудинского со своим университетским преподавателем Андреем Самининым. В сериале они воплотили образы сына и отца, что стало осуществлением давней мечты молодого актера о совместной работе со своим наставником.

«Для нас «Тихая Нава» — это не просто сериал, а возможность попробовать совершенно новый для украинского рынка жанр», — прокомментировал режиссер проекта Дмитрий Андриянов. По его словам, каждый день съемок стал вызовом и одновременно вдохновением для всей команды.

Главный продюсер Анна Гончар подчеркнула значимость проекта для развития отечественного телевидения. «Мы прошли большой путь и теперь с нетерпением ждем момента, когда зрители увидят «Тихую Наву», — отметила она.

СЕО «Киевстар ТВ» Павел Рыбак выразил гордость за возможность предлагать украинскому зрителю оригинальный контент, который расширяет жанровые границы. «“Тихая Нава” — это смелая попытка совместить стильный триллер с увлекательным сериальным сторителлингом», — отметил он.

Творческую команду сериала возглавили режиссер Дмитрий Андриянов и оператор-постановщик Вячеслав Раковский. Продюсерами проекта выступили Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В актерском составе, кроме Александра Рудинского и Андрея Саминина, снялись Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисиль, Лариса Руснак, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

Детективный сериал «Тихая Нава» станет доступен для просмотра на платформе «Киевстар ТВ» в начале 2026 года. Точная дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Редакция Mediasat
