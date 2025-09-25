Сегодня, 25 сентября, продакшн SFERA FILM завершил работу над вторым оригинальным проектом для стриминговой платформы «Киевстар ТВ». Детективный триллер «Тихая Нава» — первый украинский сериал в стиле true crime — выйдет в эксклюзивный прокат в начале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар ТВ».

Сюжет нового сериала разворачивается вокруг молодого юриста, который неожиданно оказывается в центре расследования жестоких преступлений в провинциальном городке. Главный герой сталкивается с равнодушием местного общества и инертностью правовой системы. Создатели проекта исследуют тему молчаливого согласия и показывают, как бездействие может стать соучастием в преступлении.

- Реклама -

Особым событием во время производства стала встреча на съемочной площадке актера Александра Рудинского со своим университетским преподавателем Андреем Самининым. В сериале они воплотили образы сына и отца, что стало осуществлением давней мечты молодого актера о совместной работе со своим наставником.

«Для нас «Тихая Нава» — это не просто сериал, а возможность попробовать совершенно новый для украинского рынка жанр», — прокомментировал режиссер проекта Дмитрий Андриянов. По его словам, каждый день съемок стал вызовом и одновременно вдохновением для всей команды.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Главный продюсер Анна Гончар подчеркнула значимость проекта для развития отечественного телевидения. «Мы прошли большой путь и теперь с нетерпением ждем момента, когда зрители увидят «Тихую Наву», — отметила она.

СЕО «Киевстар ТВ» Павел Рыбак выразил гордость за возможность предлагать украинскому зрителю оригинальный контент, который расширяет жанровые границы. «“Тихая Нава” — это смелая попытка совместить стильный триллер с увлекательным сериальным сторителлингом», — отметил он.

Творческую команду сериала возглавили режиссер Дмитрий Андриянов и оператор-постановщик Вячеслав Раковский. Продюсерами проекта выступили Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В актерском составе, кроме Александра Рудинского и Андрея Саминина, снялись Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисиль, Лариса Руснак, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

Детективный сериал «Тихая Нава» станет доступен для просмотра на платформе «Киевстар ТВ» в начале 2026 года. Точная дата премьеры будет объявлена дополнительно.